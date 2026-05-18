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Brasil contará na Copa com o maior artilheiro da sua história, Neymar

Camisa 10 do Santos já marcou 79 gols pela seleção brasileira
Agência Brasil
Publicado em 18/05/2026 - 18:57
Rio de Janeiro
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
© REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução

Com a convocação de Neymar, a seleção brasileira contará no Mundial disputado no México, no Canadá e nos Estados Unidos com o maior artilheiro de sua história. O camisa 10 do Santos já marcou 79 gols usando a camisa do Brasil.

O segundo colocado na relação é Pelé. O Rei do futebol tem 77 gols pela seleção. Já o atacante Ronaldo é o terceiro com 62 tentos. O quarto colocado é o baixinho Romário (56) e o Galinho Zico é o quinto (48).

Porém, quando são considerados apenas os jogos da seleção brasileira em mundiais, Neymar aparece apenas na oitava posição, com oito gols em 13 jogos. Ele está atrás de Ronaldo (maior artilheiro em Copas pelo Brasil com 15 gols em 19 jogos), Pelé (12 gols em 14 jogos), Ademir de Menezes (nove gols em seis jogos), Jairzinho (nove gols em 16 jogos), Vavá (nove gols em 10 jogos), Leônidas da Silva (oito gols em quatro jogos) e Rivaldo (oito gols em 14 jogos).

Pela seleção brasileira Neymar tem dois títulos: a Copa das Confederações de 2013, pela equipe principal, e os Jogos Olímpicos de 2016, pelo time olímpico.

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Edição:
Fábio Lisboa
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