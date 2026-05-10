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Esportes

Brasil ganha bronze na Copa do Mundo de canoagem

Gabriel Assunção e Jacky Godmann vão ao pódio no C2 500m
Juliano Justo – Repórter da EBC
Publicado em 10/05/2026 - 15:40
São Paulo
Hungria - 10/05/2026 - Dupla brasileira conquista bronze em etapa da Copa do Mundo de canoagem Jacky Godmann e Gabriel Assunção vão ao pódio no C2 500m em Svezed, na Hungria. Foto: @braca_paddles
© @braca_paddles

O Brasil voltou ao pódio no último dia da etapa de Szeged da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, na Hungria. Neste domingo (10), Gabriel Assunção e Jacky Godmann garantiram a medalha de bronze na prova do C2 500 metros masculino.

A dupla brasileira completou a final A em 1min37s16 e assegurou lugar entre os melhores da prova. O ouro ficou com os atletas neutros Zakhar Petrov e Ivan Shtyl. A prata foi conquistada pelos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini.

O Brasil também contou com outra embarcação no C2 500m masculino. Filipe Santana Vieira e Mateus Nunes Bastos disputaram a final B, prova sem disputa por medalhas, e terminaram na segunda colocação com o tempo de 1min38s50.

No feminino, Valdenice Conceição representou o Brasil na final B do C1 200 metros. A atleta completou a prova em 46s01 e encerrou a participação na sexta colocação.

Encerrando a etapa, Mateus Nunes Bastos teve destaque na final do C1 5000 m masculino. Em uma prova desgastante e estratégica, que reuniu 30 atletas, o brasileiro manteve-se entre os líderes durante grande parte da disputa e terminou na quarta colocação.

Após a etapa de Szeged, os atletas brasileiros seguem agora para Brandenburg, na Alemanha, onde disputam entre os dias 14 e 17 de maio a próxima etapa da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade e Paracanoagem, dando sequência à temporada internacional de 2026, que além de medalhas, soma pontuação para o ranking olímpico rumo a Los Angeles 2028.

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Edição:
Aécio Amado
Copa do Mundo de Canoagem Brasil ganha medalhas na canoagem
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