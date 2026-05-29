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Esportes

Brasileirão Feminino Sub-20: TV Brasil transmite Flamengo X São Paulo

Exibição do jogo de volta pela final começa às 20h45 desta sexta-feira
EBC
Publicado em 29/05/2026 - 08:38
Brasília
flamengo x são paulo futebol feminino
© Marketing/EBC

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), exibe nesta sexta-feira (29), a partir 20h45, o jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 entre Flamengo e São Paulo. O jogo decisivo acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

O Flamengo entra em campo para a decisão em casa com vantagem no placar. No confronto de ida, as Meninas da Gávea venceram o São Paulo por 1 a 0 na Arena Inamar, em Diadema (SP).

Com esse resultado, o Rubro-Negro garante o título com qualquer empate. Já o Tricolor paulista precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão, caso vença por um gol, a definição do campeonato será nos pênaltis.

A exibição da partida faz parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe jogos da elite feminina.

Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do futebol feminino conta com um time formado por mulheres, com a narradora Luciana Zogaib, as comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Brasileirão Feminino Sub-20

A edição de 2026 da competição reúne 24 equipes divididas em seis grupos, com partidas disputadas de março a maio. O torneio conta com fase de grupos e mata-mata, incluindo quartas de final, semifinais e decisão em jogos de ida e volta.

Os times reunidos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 são: Botafogo (RJ), América-MG (MG), Vitória (BA), Craques do Futuro (SE), Flamengo (RJ), Fluminense (RJ), UDA (AL), Litoral Norte (PB), Internacional (RS), Grêmio (RS), Vasco (RJ), Criciúma (SC), Corinthians (SP), Red Bull Bragantino (SP), Taubaté (SP), Tarumã (AM), Ferroviária (SP), São Paulo (SP), Sport (PE), Aliança (GO), Santos (SP), Palmeiras (SP), Atlético-MG (MG) e Ação (MT).

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Brasileirão Feminino Sub-20 – Final, jogo de volta - Flamengo X São Paulo. Sexta-feira (29), a partir das 20h45, na TV Brasil.

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Edição:
Denise Griesinger
TV Brasil EBC Futebol Feminino Flamengo São Paulo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20
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