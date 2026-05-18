Brasileirão: Flamengo empata com Athletico-PR e "ajuda" Palmeiras

A meta do Flamengo era iniciar a semana do confronto diante do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, a somente dois pontos. Faltou combinar com o Athletico-PR. O duelo entre os rubro-negros, pela 16ª rodada, que terminou a noite desse domingo (17), na Arena da Baixada, em Curitiba, terminou empatado em 1 a 1.

O time da Gávea, que não perde há sete rodadas, soma 31 pontos, a quatro do Alviverde. Independentemente do que ocorrer no jogo entre eles no próximo sábado (23), às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, o Palmeiras permanecerá na primeira colocação do Brasileirão. O Flamengo tem uma partida a menos que o rival.

O Athletico, por sua vez, perdeu a oportunidade de ultrapassar o São Paulo e entrar na zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores, que envolve os quatro primeiros colocados. O Furacão, que voltou este ano da Série B, foi a 24 pontos, em quinto lugar, ficando atrás do Tricolor paulista, que tem a mesma pontuação, pelo saldo de gols.

A partida teve um espectador especial: Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira, que anuncia a convocação da Copa do Mundo nesta segunda-feira (18), acompanhou o jogo em um dos camarotes do estádio do Athletico. O treinador tem chamado atletas do Flamengo em compromissos anteriores da Amarelinha, como os zagueiros Danilo e Léo Pereira, o lateral Alex Sandro e o atacante Pedro.

Tudo igual na Arena da Baixada

A pressão que a equipe da casa fez nos primeiros minutos deu resultado. Aos 10, o meia Bruno Zapelli abriu na direita com o lateral Gastón Benavídez, que escorou para dentro da área. O atacante Stiven Mendoza dominou e finalizou cruzado. O chute desviou no volante Léo Ortiz e o goleiro Agustín Rossi não conseguiu defender.

Após o gol, o Furacão passou a jogar nos contra-ataques, cedendo espaço para o Flamengo, que não aproveitou. Na volta do intervalo, o Rubro-Negro carioca tentou sufocar os donos da casa. O meia Jorge Carrascal quase empatou aos cinco minutos, mas a bola parou no travessão. Aos 12, Pedro desperdiçou boa chance na área, após cruzamento de Alex Sandro pela esquerda.

O Athletico conseguiu sair da pressão com o desenrolar do segundo tempo e teve duas grandes chances para ampliar a vantagem. Aos 33, Viveros, livre na área, chutou duas vezes e parou em Rossi. Na terceira tentativa, ele acertou o travessão. Três minutos depois, o volante Felipinho arriscou de longe e também mandou a bola no poste superior.

O Flamengo, então, puniu o Furacão pelas oportunidades desperdiçadas. Aos 38, Léo Pereira lançou o atacante Bruno Henrique, que entrou na área e tocou para Pedro que, desta vez, aproveitou, deixando tudo igual e assumindo a artilharia do Brasileirão, com nove gols.

Quando o time carioca se lançava com tudo ao ataque em busca da virada, Danilo recebeu o segundo amarelo por falta em Viveros e foi expulso, deixando os visitantes com um a menos. O cenário inverteu, com o Athletico partindo para cima nos acréscimos. O placar, no entanto, não se alterou mais.

Triunfos de Remo e Bragantino

Outros dois jogos movimentaram a noite de domingo pela 16ª rodada do Brasileirão. Destaque à vitória do Remo sobre a Chapecoense, por 3 a 2, na Arena Condá, em Chapecó (SC), em duelo entre dois times que figuram nas quatro últimas colocações da competição, a chamada zona de rebaixamento.

O triunfo do Leão Azul foi definido em um gol contra do zagueiro Bruno Leonardo, no fim do segundo tempo. Antes, Yago Pikachu e Jajá balançaram as redes para o clube paraense, que foi a 15 pontos e assumiu o 18º lugar. O também atacante Neto Pessoa e o volante Rafael Carvalheira marcaram para o Verdão do Oeste, lanterna com 10 pontos.

Quem também venceu na rodada foi o Red Bull Bragantino, que superou o Vitória por 2 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O goleiro Tiago Volpi (cobrando pênalti) e o meia Lucas Barbosa, nos instantes finais, foram os autores dos gols do Massa Bruta, sexto colocado com 23 pontos. O Leão rubro-negro, com 19 pontos, é o 14º.