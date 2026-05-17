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Brasileirão: Palmeiras tropeça e Flamengo pode encostar na liderança

Verdão empata com Cruzeiro e vantagem na ponta pode cair a dois pontos
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/05/2026 - 10:59
São Paulo
Soccer Football - Brasileiro Championship - Palmeiras v Cruzeiro - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - May 16, 2026 Palmeiras' Mauricio in action with Cruzeiro's Lucas Romero REUTERS/Jean Carniel
© Reuters/Jean Carniel/proibida reprodução

O torcedor do Palmeiras acordou preocupado neste domingo (17). O empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite de sábado (16), na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode fazer o Verdão perder a "gordura" acumulada na liderança da competição.

A equipe dirigida por Abel Ferreira chegou ao terceiro jogo sem vencer pelo torneio. São três empates em sequência, todos por 1 a 1. Dois deles - Santos e Cruzeiro - como mandante.

Com 35 pontos, o time alviverde tem cinco de vantagem para o Flamengo, segundo colocado. O Rubro-Negro joga neste domingo, às 19h30 (horário de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em caso de triunfo, a equipe carioca ficaria a somente dois pontos dos paulistas e com uma partida a menos que o concorrente. Os mineiros, com 20 pontos, estão na 12ª colocação.

O próximo sábado (23) reserva, justamente, o duelo entre Flamengo e Palmeiras, às 21h, no Maracanã. Se estiverem separados por dois pontos, o confronto valerá a ponta da tabela.

O Cruzeiro saiu na frente na Arena Barueri. Com dez minutos de bola rolando, o atacante Keny Arroyo recebeu na entrada da área pela direita, levou para a perna esquerda e bateu cruzado, no canto do goleiro Carlos Miguel.

Aos 18, o centroavante Flaco López disputou bola com o zagueiro Jonathan Jesus e caiu na área. O árbitro Sávio Pereira Sampaio marcou pênalti a favor do Palmeiras, mas voltou atrás depois de rever o lance no vídeo. Na sequência, o Verdão teve escanteio para cobrar e acabou chegando ao empate, com Felipe Anderson. O meia finalizou de fora da área, na sobra de um cruzamento do também meia Jhon Arias.

No segundo tempo, mesmo com o gramado da Arena Barueri mais pesado devido à chuva, as equipes fizeram um jogo movimentado. Na chance mais clara, aos 15 minutos, o zagueiro Gustavo Gómez tentou uma bicicleta quase na pequena área e parou em grande defesa do goleiro Otávio. As redes, porém, não balançaram.

Galo, Inter e Flu vencem

A 16ª rodada do Brasileirão teve outros três jogos no sábado. Na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Mirassol por 3 a 1. O atacante Alan Minda, o volante Maycon e o meia Mamady Cissé marcaram para o Galo, enquanto o zagueiro William Machado descontou para o Leão Caipira.

Os mineiros foram a 21 pontos e assumiram, provisoriamente, o 7º lugar. O Mirassol, com 13 pontos, segue na 18ª colocação, entre os quatro últimos colocados, que figuram na zona de rebaixamento (o chamado Z-4) à Série B.

Outro time que atingiu 21 pontos foi o Internacional, que goleou o Vasco por 4 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Colorado fica em 8º, atrás do Atlético-MG, pelo saldo de gols. O Cruzmaltino, com 20 pontos, caiu para o 11º lugar e ainda pode ser ultrapassado na sequência da rodada.

Os gaúchos balançaram as redes com os atacantes Alerrandro e Johan Carbonero (duas vezes) e com o lateral Alexandro Bernabei. O Gigante da Colina marcou com o atacante Andrés Gómez.

Já no duelo entre os tricolores carioca e paulista, melhor para o Fluminense, que fez 2 a 1 no São Paulo, no Maracanã. Os atacantes John Kennedy e Agustín Canobbio marcaram os gols pelo Flu, enquanto o  zagueiro Dória diminuiu para o São Paulo. Com o resultado, o Fluminense soma os mesmos 30 pontos do rival Flamengo, mas aparecem em 3° na tabela pelo saldo de gols. 

O São Paulo, com 24 pontos, chegou ao terceiro jogo sem vitória no Brasileirão. Contra o Fluminense, o time foi dirigido pelo auxiliar Milton Cruz, interino após a demissão de Roger Machado na última quarta-feira (13). O substituto, Dorival Júnior, foi anunciado na sexta-feira (15). Ele foi campeão da Copa do Brasil no comando da equipe em 2023.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Brasileirão Palmeiras Cruzeiro Flamengo São Paulo Fluminense Atlético-MG Mirassol Vasco internacional Futebol
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