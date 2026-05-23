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Bruno Fernandes, do United, é o melhor jogador do Campeonato Inglês

Português ajudou clube a terminar competição na 3ª posição
Rohith Nair
Publicado em 23/05/2026 - 15:32
Bengalore (Índia)
bruno fernandes, manchester united
© Reuters/Scott Heppell/Direitos Reservados
Reuters

O meia português do Manchester United Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier League (Campeonato Inglês) neste sábado (23), após levar seu clube ao terceiro lugar na classificação, igualando o recorde de assistências da liga com uma rodada de antecedência.

Fernandes igualou o recorde de 20 assistências da liga que pertencia ao ex-atacante do Arsenal Thierry Henry e ao ex-jogador do Manchester City Kevin De Bruyne.

O jogador português também marcou oito gols quando o United garantiu o terceiro lugar e se classificou para a Liga dos Campeões.

O jogador de 31 anos foi indicado ao lado do trio do campeão Arsenal Gabriel, David Raya e Declan Rice, da dupla do Manchester City Erling Haaland e Antoine Semenyo, do meia Morgan Gibbs-White, do Nottingham Forest, e do atacante Igor Thiago, do Brentford.

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