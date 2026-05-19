logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Cidade do México corre para terminar reformas antes da Copa do Mundo

Principais remodelações ocorrem no aeroporto e nas estações de metrô
Dessire Carrion e Alberto Fajardo*
Publicado em 19/05/2026 - 15:33
Cidade do México
Passageiros passam por réplica gigante do troféu da Copa do Mundo no Aeroporto Internacional da Cidade do México 18 de maio de 2026 REUTERS/Henry Romero
© REUTERS/Henry Romero/Proibida reprodução
Reuters

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo, a Cidade do México está se esforçando para concluir importantes reformas, inclusive nas estações de metrô e no principal aeroporto, à medida que a corrida para estar pronta para o jogo de abertura do torneio, em 11 de junho, está chegando ao fim.

Alguns habitantes locais estão frustrados com os transtornos causados pelas obras, que, segundo muitos, parecem ser mais voltadas para os visitantes do que para os Chilangos, como são conhecidos os moradores da cidade.

Na Calzada de Tlalpan, uma das principais vias da capital, as equipes de trabalho estão construindo um corredor para pedestres e bicicletas que se estende por quase dois quilômetros, e está programado para ser inaugurado no final de maio. A construção levou ao fechamento de pistas e ao congestionamento em uma das vias mais movimentadas da cidade.

"Entendemos que é para melhorar nossa cidade e apresentar uma boa imagem aos visitantes", disse Blanca Abascal, uma professora que mora na região. "Mas também tem sido um pouco caótico... À noite, mal conseguimos dormir por causa do barulho."

A Copa do Mundo deste ano será co-organizada por México, Canadá e Estados Unidos. A Cidade do México sediará cinco jogos, começando com uma partida do grupo do México contra a África do Sul em 11 de junho.

Em estações de metrô como San Antonio Abad e Auditorio, localizadas nas áreas central e oeste da cidade, estão em andamento obras de renovação para melhorar os vitrais, as entradas e as plataformas.

"Os projetos se concentram mais na estética do que na manutenção estrutural", disse Halim Castro, um estudante universitário de 22 anos. "Os recursos poderiam ser alocados para melhorias mais essenciais, como a manutenção do sistema de metrô, que já é muito antigo."

As autoridades da Cidade do México, que dizem que o sistema de metrô transportou mais de 1,2 bilhão de passageiros no ano passado, descrevem as obras como atualizações necessárias. O diretor do metrô, Adrián Rubalcava, afirmou que os preparativos para a Copa do Mundo ajudaram a acelerar o trabalho necessário.

"Isso proporciona uma oportunidade de realizar um trabalho mais profundo nas estações que exigem atenção urgente e que as deixará em melhores condições para os usuários a longo prazo", disse ele.

Alguns moradores também levantaram preocupações sobre a distribuição do investimento público.

"Há melhorias em áreas mais visíveis, mas em outras partes da cidade ainda há lacunas significativas no transporte e nos serviços", disse Arturo Castro, um aposentado, que pediu um planejamento urbano mais amplo.

No Aeroporto Internacional Benito Juárez, as reformas fecharam partes do aeroporto, atrapalhando os passageiros que chegam à capital.

"A situação no aeroporto é simplesmente insustentável: as reformas intermináveis, a desorganização, os atrasos nos voos, o caos total", declarou Francisco Ramos, um arquiteto de 42 anos que usou o aeroporto na semana passada.

A presidente Claudia Sheinbaum disse que os projetos estão progredindo conforme programado, incluindo as melhorias no aeroporto Benito Juárez e no outro aeroporto da cidade, o Felipe Ángeles.

"Eles serão concluídos a tempo de receber milhões de visitantes e atletas", afirmou ela na semana passada.

(Reportagem adicional de Diego Oré)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Cristiano Ronaldo em jogo de Portugal contra Irlanda 13 de novembro de 2025 REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Cristiano Ronaldo lidera seleção de Portugal em sexta Copa do Mundo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Com a presença de Neymar, Ancelotti convoca seleção para a Copa
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Veja datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
Copa do Mundo Cidade do México agenciabrasilnacopa reformas metrô aeroporto Jogo de Abertura Claudia Sheinbaum
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Neymar Jr. has been named in Brazil’s squad for the 2026 FIFA World Cup, marking the fourth World Cup selection of his career after previous appearances in 2014, 2018 and 2022. The latest episode of his YouTube series captures the emotional hours surrounding Carlo Ancelotti’s squad announcement, following Neymar Jr. from Santos FC matchday preparations through to the moment he learns he will return to football’s biggest stage with Brazil. // Neymar Jr. and his wife, Bruna Biancardi, react during Brazil’s 2026 FIFA World Cup squad announcement at his home in Santos, Brazil on May 17, 2026. // Diego Sanches / Red Bull Content Pool
Esportes Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira
ter, 19/05/2026 - 17:34
19/05/2026 - Silvio Meira: “a gente precisa desaprender” Um dos fundadores de polo tecnológico no Recife fala sobre impactos da IA. Foto: CIn-UFPE/Divulgação
Educação É preciso desaprender para conviver com a IA, explica Silvio Meira 
ter, 19/05/2026 - 17:19
São Paulo (SP), 13/09/2024 - Poluição e qualidade do ar ruim na cidade de São Paulo, vista desde o Rio Tietê. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Meio Ambiente Fazenda define setores que relatarão emissão de gases de efeito estufa
ter, 19/05/2026 - 17:11
Flavio Bolsonaro speaks with members of the press after a meeting, following a scandal over messages tied to his request for funding for a biopic about former Brazilian President Jair Bolsonaro, from disgraced banker Daniel Vorcaro, who was arrested in March on suspicion of leading a multibillion-dollar fraud scheme, in Brasilia, Brazil, May 19, 2026. REUTERS/Mateus Bonomi
Política Flávio confirma encontro com Vorcaro após banqueiro ter sido preso
ter, 19/05/2026 - 16:27
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Direitos Humanos Três brasileiras da flotilha rumo a Gaza são detidas por Israel
ter, 19/05/2026 - 16:19
Passageiros passam por réplica gigante do troféu da Copa do Mundo no Aeroporto Internacional da Cidade do México 18 de maio de 2026 REUTERS/Henry Romero
Esportes Cidade do México corre para terminar reformas antes da Copa do Mundo
ter, 19/05/2026 - 15:33
Ver mais seta para baixo