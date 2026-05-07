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Esportes

Comitê Olímpico Internacional suspende restrições a bielorrussos

Atletas do país estavam banidos de competições desde 2022
Karolos Grohmann*
Publicado em 07/05/2026 - 12:41
Lausanne (Suíça)
Sede do COI em Lausanne 17/5/2022 REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução

O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu na quinta-feira (7) todas as restrições impostas aos atletas bielorrussos, abrindo caminho para seu retorno às competições internacionais, inclusive nas eliminatórias para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, informou a entidade em um comunicado.

O COI recomendou que os atletas e dirigentes russos e bielorrussos fossem banidos dos eventos desde 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Belarus foi usada como um local de preparação para a invasão russa.

"O Conselho Executivo do COI não recomenda mais nenhuma restrição à participação de atletas bielorrussos, incluindo equipes, em competições regidas por Federações Internacionais e organizadores de eventos esportivos internacionais", disse o órgão olímpico.

Os atletas de Belarus agora podem competir livremente sob sua própria bandeira e hino, inclusive em esportes coletivos. Eles também podem participar de todos os eventos de qualificação que começam no final deste ano para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.

Tanto nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 quanto nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão Cortina de 2026, apenas alguns atletas russos e bielorrussos foram autorizados a competir, apenas em eventos individuais e como atletas neutros sem sua bandeira.

O COI disse que o levantamento das restrições não se aplicaria aos atletas russos. Houve um aumento na especulação de que uma decisão semelhante poderia ser tomada em relação à Rússia nos próximos meses.

"A situação relacionada ao Comitê Olímpico Russo (ROC) é diferente daquela relacionada ao Comitê Olímpico Nacional (NOC) de Belarus. O NOC de Belarus está em boa situação e cumpre a Carta Olímpica", afirmou o COI.

O comitê olímpico da Rússia foi suspenso em outubro de 2023 por reconhecer os conselhos olímpicos regionais das regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia - Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia - após a invasão russa.

O COI disse na época que isso havia violado a Carta Olímpica e a integridade territorial do Comitê Olímpico da Ucrânia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

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