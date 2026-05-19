logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira

Estreantes valorizam caminhada até convocação para primeiro Mundial
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 19/05/2026 - 17:34
São Paulo
Neymar Jr. has been named in Brazil’s squad for the 2026 FIFA World Cup, marking the fourth World Cup selection of his career after previous appearances in 2014, 2018 and 2022. The latest episode of his YouTube series captures the emotional hours surrounding Carlo Ancelotti’s squad announcement, following Neymar Jr. from Santos FC matchday preparations through to the moment he learns he will return to football’s biggest stage with Brazil. // Neymar Jr. and his wife, Bruna Biancardi, react during Brazil’s 2026 FIFA World Cup squad announcement at his home in Santos, Brazil on May 17, 2026. // Diego Sanches / Red Bull Content Pool
© Reuters/Diego Sanches/Arquivo/Proibida reprodução

A expectativa maior da relação de 26 escolhidos por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo era se Neymar estaria nela ou não. O atacante não conteve a emoção ao ter o nome anunciado pelo treinador para o quarto e último Mundial da carreira, em evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (18).

Neymar divulgou, nesta terça-feira (19), em seu canal no YouTube, um vídeo com bastidores de como acompanhou a convocação, junto de amigos e familiares, na mansão em que mora em Santos (SP). Após a confirmação de que estaria na Copa, o camisa 10 se emocionou com a esposa, Bruna Biancardi. Depois, abraçou o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa, profissionais com quem trabalha desde a primeira vez que atuou pelo Santos, há mais de uma década.

"Eu que tenho que te agradecer", disse o atacante, aos prantos, abraçado a Rosa.

Outro que acompanhou e celebrou a convocação ao lado de Neymar foi o também atacante Gabriel Barbosa. Eles atuam juntos no Santos desde o início do ano.

"Eu te amo. Você merece. Não é por nome [a convocação]. Você merece", ressaltou Gabigol ao camisa 10, a quem tem como maior ídolo.

Em seguida, Neymar realizou uma chamada de vídeo, pelo celular, com Raphinha, atacante do Barcelona (Espanha) e que também foi convocado por Ancelotti.

"Sabe o carinho que tenho por você [Raphinha]. Vai dar tudo certo. Vamos ganhar essa p****" - celebrou o jogador do Santos.

Aos 34 anos, Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira masculina em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas. Ele não representa o Brasil desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e de menisco do joelho direito. A dificuldade em ter uma sequência de jogos no ciclo deixou a presença na Copa de 2026 - que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá - em xeque.

"Que alívio. Conseguimos. É difícil não se emocionar. Tudo que a gente passou, que eles [amigos e familiares] me viram passar. Conseguir disputar mais uma Copa é incrível. É um choro de muita felicidade. Quero agradecer a cada brasileiro que torceu e apoiou. É muito legal ver esse carinho do torcedor. Agora, somos todos um só. Mais uma Copa para disputar. Daremos a vida para trazer essa Copa ao Brasil. Estou muito feliz mesmo. Espero fechar com chave de ouro", concluiu o camisa 10.

Fé na caminhada

Neymar não foi o único escolhido de Ancelotti a manifestar, nas redes sociais, alegria com a presença na Copa. O goleiro Weverton celebrou a convocação em vídeo publicado pelo Grêmio, em que é recebido no clube com festa por funcionários e companheiros.

"Muito grato a Deus pela oportunidade. É uma honra representar meu país, a seleção brasileira e, agora, também, as cores do Grêmio em uma Copa. Espero honrar e representar da melhor forma possível. Quem sabe, buscar o tão sonhado hexa", declarou o goleiro, que também esteve no Mundial de 2022, no Catar.

O zagueiro Marquinhos, presente nas edições de 2018 (Rússia) e 2022, festejou a convocação para a terceira Copa da carreira ao lado da esposa, Carol Cabrino, e dos dois filhos. Em vídeo publicado pela companheira no Instagram, o capitão do Paris Saint-Germain (França), mesmo confiante, admitiu nervosismo durante a divulgação da lista.

"Ali na hora [da convocação] dá uma ansiedade, por mais que tenha participado dos jogos e do ciclo todo. Quando você vê o nome lá, é mais uma oportunidade de viver esse momento em busca do tão sonhado título", disse Marquinhos.

Dos 26 nomes chamados por Ancelotti, 11 disputarão o Mundial pela primeira vez. Nas manifestações, eles ressaltaram a jornada até a convocação. O zagueiro Ibañez, do Ah-Ahli (Arábia Saudita) e o atacante Matheus Cunha, do Manchester United (Inglaterra) recordaram que, há quatro anos, viveram a frustração de ficarem fora da lista definitiva.

"Esse é definitivamente o significado de sonho realizado. Em 2020, eu disse isso abertamente. Em 2022, fiquei no quase, mas em 2026 a história vai ser outra. É com muita gratidão que olho pra trás e sinto orgulho da caminhada até aqui. Sei que fiz muito para estar dentro deste seleto grupo. E é uma honra enorme", escreveu Ibañez, ex-Fluminense e Roma (Itália).

"Foi tão difícil em 2022 e eu nem entendia. Hoje sou tão realizado com tudo que o Senhor me deu que não sei como te agradecer por todos os momentos de aprendizado e crescimento. Vou realizar meu maior sonho", comemorou Matheus Cunha, que é formado no Coritiba.

Demais manifestações dos convocados

Alisson, goleiro do Liverpool (Inglaterra): "Que grande honra poder representar meu país! Um privilégio, acompanhado de uma imensa responsabilidade de vestir essa camisa! Lutaremos com todas as nossas forças para buscar a nossa tão sonhada sexta estrela!"

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal (Inglaterra): "Um momento marcante na minha carreira e mais um sonho realizado pela graça de Deus! Nada disso seria possível sem fé, sem minha família e sem todos que sempre acreditaram em mim. Muito honrado em representar o Brasil em uma Copa do Mundo!"

Bremer, zagueiro da Juventus (Itália): "O trabalho duro sempre compensa. Obrigado Brasil. Vou para a minha segunda Copa do Mundo com toda a determinação, energia e com o objetivo de deixa-los orgulhosos. Vamos juntos nessa caminhada".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Bremer (@bremer)

Wesley, lateral da Roma: "Ciente da responsabilidade que carrego em representar o meu país. Um sonho de menino, acaba de se tornar realidade"

Douglas Santos, lateral do Zenit (Rússia): "Difícil colocar em palavras. Olho para trás e lembro de toda caminhada, de todo passo, toda luta e muita dedicação. Representar o Brasil sempre foi meu maior sonho. Ter vivido o ouro olímpico em 2016 foi inesquecível, mas agora, receber a convocação para a Copa é ainda mais especial".

Lucas Paquetá, meia do Flamengo: "Um orgulho imenso representar meu país na minha segunda Copa do Mundo! Obrigado a todos que fizeram parte desse processo".

Bruno Guimarães, meia do Newcastle United (Inglaterra): "Estar presente em mais uma Copa do Mundo é a possibilidade de olhar pra trás e ter a certeza que tudo valeu a pena. Lembrando de cada partida que ia com meu pai e minha mãe nas quadras do Rio de Janeiro. [...] Eu sou feliz e grato por ter vivido cada momento. Faria tudo de novo. Da mesma maneira".

Danilo, volante do Botafogo: "Daqueles dias que ficarão para sempre na memória. Ser convocado para representar o Brasil em uma Copa do Mundo é a realização de um sonho de criança e motivo de muito orgulho em minha vida. Sou grato por cada momento da jornada e por todos que acreditaram em mim".

Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid (Espanha): "Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou pra minha segunda. [...] Somos o Brasil e vamos dar a vida pra trazer a alegria para nosso país. Que a história seja diferente! Confiem no nosso grupo!".

Luiz Henrique, atacante do Zenit: "Quando olho pra trás, vejo aquele menino do Vale do Carangola, em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, correndo atrás de uma bola sem imaginar o tamanho do caminho que ainda teria pela frente. Vejo as dificuldades, os dias longe de casa, os momentos de dúvidas, os sacrifícios da minha família e tudo que precisei enfrentar para continuar acreditando".

Igor Thiago, atacante do Brentford (Inglaterra): "Quando era criança, parecia distante esse sonho. Um menino do interior de Goiás (Cidade Ocidental), sonhador e guerreiro. Hoje, esse sonho se torna realidade. Meu povo brasileiro, que orgulho poder representar nosso país nesse momento tão especial".

Relacionadas
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Com a presença de Neymar, Ancelotti convoca seleção para a Copa
Cristiano Ronaldo em jogo de Portugal contra Irlanda 13 de novembro de 2025 REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Cristiano Ronaldo lidera seleção de Portugal em sexta Copa do Mundo
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
Veja datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa do Mundo Neymar convocação Carlo Ancelotti lista final agenciabrasilnacopa Vinicius Júnior Marquinhos Bruno Guimarães
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Neymar Jr. has been named in Brazil’s squad for the 2026 FIFA World Cup, marking the fourth World Cup selection of his career after previous appearances in 2014, 2018 and 2022. The latest episode of his YouTube series captures the emotional hours surrounding Carlo Ancelotti’s squad announcement, following Neymar Jr. from Santos FC matchday preparations through to the moment he learns he will return to football’s biggest stage with Brazil. // Neymar Jr. and his wife, Bruna Biancardi, react during Brazil’s 2026 FIFA World Cup squad announcement at his home in Santos, Brazil on May 17, 2026. // Diego Sanches / Red Bull Content Pool
Esportes Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira
ter, 19/05/2026 - 17:34
19/05/2026 - Silvio Meira: “a gente precisa desaprender” Um dos fundadores de polo tecnológico no Recife fala sobre impactos da IA. Foto: CIn-UFPE/Divulgação
Educação É preciso desaprender para conviver com a IA, explica Silvio Meira 
ter, 19/05/2026 - 17:19
São Paulo (SP), 13/09/2024 - Poluição e qualidade do ar ruim na cidade de São Paulo, vista desde o Rio Tietê. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Meio Ambiente Fazenda define setores que relatarão emissão de gases de efeito estufa
ter, 19/05/2026 - 17:11
Flavio Bolsonaro speaks with members of the press after a meeting, following a scandal over messages tied to his request for funding for a biopic about former Brazilian President Jair Bolsonaro, from disgraced banker Daniel Vorcaro, who was arrested in March on suspicion of leading a multibillion-dollar fraud scheme, in Brasilia, Brazil, May 19, 2026. REUTERS/Mateus Bonomi
Política Flávio confirma encontro com Vorcaro após banqueiro ter sido preso
ter, 19/05/2026 - 16:27
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Direitos Humanos Três brasileiras da flotilha rumo a Gaza são detidas por Israel
ter, 19/05/2026 - 16:19
Passageiros passam por réplica gigante do troféu da Copa do Mundo no Aeroporto Internacional da Cidade do México 18 de maio de 2026 REUTERS/Henry Romero
Esportes Cidade do México corre para terminar reformas antes da Copa do Mundo
ter, 19/05/2026 - 15:33
Ver mais seta para baixo