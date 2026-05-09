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Esportes

Copa terá cerimônias de abertura separadas no México, Canadá e EUA

Evento esportivo começa em 11 de junho na Cidade do México
Frank Pingue - repórter da Reuters
Publicado em 09/05/2026 - 10:15
Toronto (Canadá)
copa do mundo de 2026, logotipo
© Reuters/Brendan McDermid/Direitos reservados
Reuters

A Fifa anunciou nesta sexta-feira que realizará cerimônias de abertura separadas antes da primeira partida em cada um dos três países-sede da Copa do Mundo deste ano -- México, Canadá e Estados Unidos.

A maior Copa do Mundo da história começa em 11 de junho na Cidade do México, onde a banda pop mexicana Maná, vencedora do Grammy, se apresentará em uma programação que também inclui Alejandro Fernández e Belinda, disse a Fifa em uma publicação no Facebook.

Segundo fontes, os cantores canadenses Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara e o norte-americano de origem bengali Sanjoy, DJ radicado em Los Angeles, vão se apresentar antes da estreia do Canadá na fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, no dia 12 de junho.

Mais tarde nesse mesmo dia, a cantora e compositora norte-americana Katy Perry será a atração principal da cerimônia de abertura antes da partida da seleção dos EUA contra o Paraguai, em Los Angeles, onde o astro do rap de Atlanta, Nayvadius Wilburn, mais conhecido como Future, também se apresentará, disseram as fontes.

A Copa do Mundo deste ano marca a segunda vez que o maior evento de futebol do mundo é coorganizado por vários países.

A Copa do Mundo de 2002 foi coorganizada pela Coreia do Sul e pelo Japão, com a Coreia do Sul realizando a cerimônia de abertura.

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