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Esportes

Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ

Partidas de ida e volta ocorrerão entre os dias 1º e 6 de agosto
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 13:10
Rio de Janeiro
Copa do Brasil, troféu
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil e os mandos de camo foram definidos por sorteio nesta terça-feira (26) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Entre os embates com 14 times da Série A e apenas dois da Série B do Campeonato Brasileiro (Juventude e Fortaleza), haverá apenas um clássico regional, entre os cariocas Vasco x Fluminense. Os times se enfrentaram ano passado nas semifinais do torneio e o Cruzmaltino avançou à final.

Os jogos ocorrerão após a pausa no calendário em razão da Copa do Mundo. As partidas estão previstas para o início de agosto -  dias 1º e 2 (ida) e dias 5 e 6 (volta).  A CBF ainda divulgará a programação com datas e horários das partidas.

Os clubes que decidirão a classificação às quartas em casa estão Fluminense, Corinthians, Grêmio, Vitória, Juventude, Remo, Cruzeiro e Fortaleza.

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025. Pela primeira vez o torneio distribuirá duas vagas para a Copa Libertadores da América: o campeão se classifica diretamente à fase de grupos e o vice disputará a Pré-Libertadores.  

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Duelos das oitavas 

Confronto 1

Vasco x Fluminense – Estádio do Maracanã

Fluminense x Vasco - Maracanã

Confronto 2

Internacional x Corinthians - Beira-Rio

Corinthians x Internacional - Neo Química Arena

Confronto 3

Mirassol x Grêmio – Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Grêmio x Mirassol - Arena do Grêmio

Confronto 4

Athletico-PR x Vitória - Arena da Baixada

Vitória x Athletico-PR – Estádio do Barradão

Confronto 5

Atlético-MG x Juventude - Arena MRV

Juventude x Atlético-MG – Estádio Alfredo Jaconi

Confronto 6

Santos x Remo - Vila Belmiro

Remo x Santos – Estádio do Mangueirão

Confronto 7

Chapecoense x Cruzeiro - Arena Condá

Cruzeiro x Chapecoense – Estádio do Mineirão

Confronto 8

Palmeiras x Fortaleza - Nubank Parque

Fortaleza x Palmeiras - Arena Castelão

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa do Brasil Oitavas de Final Confrontos Clássico Carioca Vasco x Fluminense
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