Estudo sinaliza que internet já está em clima de Copa do Mundo no país

Ainda faltam duas semanas, mas um mapeamento do comportamento do torcedor brasileiro na internet mostra que o "clima" de Copa do Mundo já é realidade. Ao longo de 45 dias de análise, o interesse pelos termos "seleção brasileira" e "convocação" cresceu 56% e 115%, respectivamente, conforme levantamento da plataforma Taboola, especializada em publicidade nativa e descoberta de conteúdo.

No último dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que estarão no Mundial, a procura por "seleção brasileira" atingiu um pico de 2,2 milhões de visualizações. Já em relação ao termo "convocação", o acumulado foi de 3,7 milhões de acessos na internet.

Considerando os jogadores, convocados ou não, os atacantes Estevão, João Pedro - ambos do Chelsea (Inglaterra) - e Endrick, do Lyon (França), além do volante Casemiro, do também inglês Manchester United, foram os que apresentaram o maior salto de interesse do público. Os dois primeiros ficaram fora da lista. Os demais vão à Copa em Estados Unidos, México e Canadá.

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Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



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ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Estevão sofreu uma ruptura quase total no músculo posterior da coxa direita. O receio de que o atleta - que vinha sendo titular com Ancelotti - perdesse a Copa levou as menções ao nome dele crescerem 633% no fim de abril, quando o jovem de 19 anos se contundiu. O ex-jogador do Palmeiras não se recuperou a tempo de ser convocado.

O salto de 296% nas repercussões sobre Endrick durante o período da análise não decorreu somente da convocação, mas também do provável retorno ao Real Madrid (Espanha) após o empréstimo ao Lyon e uma entrevista dada por Casemiro tentando frear a expectativa sobre o ex-atacante palmeirense - que faz 20 anos em 21 de julho, dois dias após a final da Copa. O volante de 34 anos, considerado o líder da atual seleção brasileira, por consequência, teve um crescimento de 513% nas menções a ele nas redes.

Já no caso de João Pedro, houve um avanço de 131% no interesse acerca do atleta de 24 anos, revelado pelo Fluminense e quarto colocado na artilharia da recém-concluída Premier League (Campeonato Inglês), com 15 gols. Segundo o levantamento, o entendimento do público é que o jogador campeão mundial de clubes pelo Chelsea em 2025 perdeu lugar para Neymar na convocação.

"O comportamento do público revela que o torcedor brasileiro consome a convocação de forma muito mais analítica do que puramente celebrativa. O sentimento digital indica que o torcedor enxergou a ausência [de João Pedro] como uma escolha direta de Ancelotti por Neymar, transformando uma decisão da lista em um debate nacional sobre critérios e meritocracia", comentou José Luiz de Genova, diretor-executivo da Taboola na América Latina, à Agência Brasil.

O atacante do Santos, sem surpresas, foi quem mais mobilizou a internet, gerando, sozinho, 12 milhões de acessos e um aumento de 99% no interesse no período analisado, especialmente após ter o nome confirmado na Copa. De acordo com o monitoramento, as questões físicas de Neymar desde o Mundial do Catar, em 2022, e mesmo técnicas ditaram o debate. Em 2026, o camisa 10 fez apenas 15 jogos (seis gols) e sofreu uma lesão na panturrilha direita no último compromisso antes da convocação.

"Os dados mostram que a convocação foi um verdadeiro drama em capítulos. O público atua quase como um auditor técnico, consumindo desde boletins médicos complexos até histórias humanas de superação", analisou Genova.

Outro detalhe da convocação de Ancelotti que repercutiu significativamente entre os brasileiros foi a escolha do terceiro goleiro da lista, que era uma das grandes dúvidas do torcedor. Weverton, do Grêmio, levou a melhor sobre Bento, do Al-Nassr (Arábia Saudita) e Hugo Souza (Corinthians).

"A internet capturou o momento exato em que a torcida perdeu a confiança nos goleiros favoritos anteriores, pavimentando o caminho para o impacto causado por Weverton. O interesse pelo arqueiro do Grêmio disparou 81% porque ele quebrou a banca do prognóstico óbvio. O público correu para as redes de conteúdo para decifrar a justificativa tática por trás dessa inesperada chamada", concluiu o diretor da plataforma.