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Esportes

Estudo sinaliza que internet já está em clima de Copa do Mundo no país

Repercussão gira em torno de Neymar e ausências na convocação
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 27/05/2026 - 08:00
São Paulo
Ancelotti comanda treino do Brasil em Londres 14/11/2025 Action Images via Reuters/Matthew Childs
© REUTERS/Matthew Childs/Proibida reprodução

Ainda faltam duas semanas, mas um mapeamento do comportamento do torcedor brasileiro na internet mostra que o "clima" de Copa do Mundo já é realidade. Ao longo de 45 dias de análise, o interesse pelos termos "seleção brasileira" e "convocação" cresceu 56% e 115%, respectivamente, conforme levantamento da plataforma Taboola, especializada em publicidade nativa e descoberta de conteúdo.

No último dia 18 de maio, quando o técnico Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que estarão no Mundial, a procura por "seleção brasileira" atingiu um pico de 2,2 milhões de visualizações. Já em relação ao termo "convocação", o acumulado foi de 3,7 milhões de acessos na internet.

Considerando os jogadores, convocados ou não, os atacantes Estevão, João Pedro - ambos do Chelsea (Inglaterra) - e Endrick, do Lyon (França), além do volante Casemiro, do também inglês Manchester United, foram os que apresentaram o maior salto de interesse do público. Os dois primeiros ficaram fora da lista. Os demais vão à Copa em Estados Unidos, México e Canadá.

Estevão sofreu uma ruptura quase total no músculo posterior da coxa direita. O receio de que o atleta - que vinha sendo titular com Ancelotti - perdesse a Copa levou as menções ao nome dele crescerem 633% no fim de abril, quando o jovem de 19 anos se contundiu. O ex-jogador do Palmeiras não se recuperou a tempo de ser convocado.

O salto de 296% nas repercussões sobre Endrick durante o período da análise não decorreu somente da convocação, mas também do provável retorno ao Real Madrid (Espanha) após o  empréstimo ao Lyon e uma entrevista dada por Casemiro tentando frear a expectativa sobre o ex-atacante palmeirense - que faz 20 anos em 21 de julho, dois dias após a final da Copa. O volante de 34 anos, considerado o líder da atual seleção brasileira, por consequência, teve um crescimento de 513% nas menções a ele nas redes.

Já no caso de João Pedro, houve um avanço de 131% no interesse acerca do atleta de 24 anos, revelado pelo Fluminense e quarto colocado na artilharia da recém-concluída Premier League (Campeonato Inglês), com 15 gols. Segundo o levantamento, o entendimento do público é que o jogador campeão mundial de clubes pelo Chelsea em 2025 perdeu lugar para Neymar na convocação.

João Pedro, seleção brasileira, amistoso, Croácia - março de 2026
Segundo o levantamento, público em geral considerou que o técnico Ancelotti preferiu convocar Neymar no lugar de João Pedro (Chelsea/Inglaterra), artilheiro da Premier League, com 15 gols  - Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

"O comportamento do público revela que o torcedor brasileiro consome a convocação de forma muito mais analítica do que puramente celebrativa. O sentimento digital indica que o torcedor enxergou a ausência [de João Pedro] como uma escolha direta de Ancelotti por Neymar, transformando uma decisão da lista em um debate nacional sobre critérios e meritocracia", comentou José Luiz de Genova, diretor-executivo da Taboola na América Latina, à Agência Brasil.

O atacante do Santos, sem surpresas, foi quem mais mobilizou a internet, gerando, sozinho, 12 milhões de acessos e um aumento de 99% no interesse no período analisado, especialmente após ter o nome confirmado na Copa. De acordo com o monitoramento, as questões físicas de Neymar desde o Mundial do Catar, em 2022, e mesmo técnicas ditaram o debate. Em 2026, o camisa 10 fez apenas 15 jogos (seis gols) e sofreu uma lesão na panturrilha direita no último compromisso antes da convocação.

"Os dados mostram que a convocação foi um verdadeiro drama em capítulos. O público atua quase como um auditor técnico, consumindo desde boletins médicos complexos até histórias humanas de superação", analisou Genova.

Weverton - goleiro - seleção brasileira - 2019
Presença do goleiro Weverton (Grêmio) na lista de Ancelotti também movimentou a internet, já que as expectativas recaíam sobre Bento, do Al-Nassr (Arábia Saudita) e Hugo Souza (Corinthians) - Lucas Figueiredo/CBF/Direitos Reservados

Outro detalhe da convocação de Ancelotti que repercutiu significativamente entre os brasileiros foi a escolha do terceiro goleiro da lista, que era uma das grandes dúvidas do torcedor. Weverton, do Grêmio, levou a melhor sobre Bento, do Al-Nassr (Arábia Saudita) e Hugo Souza (Corinthians).

"A internet capturou o momento exato em que a torcida perdeu a confiança nos goleiros favoritos anteriores, pavimentando o caminho para o impacto causado por Weverton. O interesse pelo arqueiro do Grêmio disparou 81% porque ele quebrou a banca do prognóstico óbvio. O público correu para as redes de conteúdo para decifrar a justificativa tática por trás dessa inesperada chamada", concluiu o diretor da plataforma.

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Cláudia Soares Rodrigues
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