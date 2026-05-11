Falta um mês para a Copa que promete ser a maior de todos os tempos

A maior Copa do Mundo de todos os tempos, esta é a promessa feita pela Fifa em relação ao Mundial de futebol masculino que terá início dentro de um mês: no dia 11 de junho, a partir das 16h (horário de Brasília), México e África do Sul se enfrentam no Estádio Azteca, na Cidade do México, na partida inaugural da competição.

Disputado entre 11 de junho e 19 de julho, o torneio, que terá como sede Estados Unidos, México e Canadá, tem números que chamam a atenção, como a maior quantidade de participantes de uma Copa na história (48), que disputarão o total de 104 jogos em 16 cidades sede diferentes.

“Estamos trabalhando para que a Copa do Mundo de 2026 seja o maior evento que todo mundo possa ter visto”, declarou o presidente da Fifa, Gianni Infatino, em evento com lideranças globais realizado em fevereiro em Miami (EUA).



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Seleção brasileira

O Brasil está no Grupo C do Mundial de 2026. A estreia será contra Marrocos, no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h. Na segunda rodada, a seleção brasileira encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

O Brasil chega à competição após um ciclo no qual teve quatro técnicos (Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e o italiano Carlo Ancelotti). Da Copa de 2022 até agora viu a queda de sua principal referência técnica, o atacante Neymar, que, mais velho, sofreu demais com problemas físicos que o impediram de desenvolver seu melhor futebol.

Com isso, as esperanças da torcida brasileira se concentram em uma nova geração de jogadores que tem o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid (Espanha), como expoente. Outros jogadores que podem assumir o protagonismo no time verde e amarelo são os atacantes Raphinha, do Barcelona (Espanha), e Endrick, do Lyon (França).

The #FIFAWorldCup is no longer just a date on the calendar. ⏳🌎



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Convocação final

O anúncio da relação de 26 atletas que representarão o Brasil no Mundial será feito pelo técnico italiano Carlo Ancelotti na próxima segunda-feira (18), a partir das 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.