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Esportes

Federação iraniana quer que Fifa garanta respeito à Guarda na Copa

Alguns países classificam a força militar de elite como terrorista
Nick Mulvenney*
Publicado em 06/05/2026 - 12:58
Sidney (Austrália)
Sorteio da Copa do Mundo de 2026 5/12/2025 REUTERS/Carlos Barria
© Reuters/Carlos Barria/Proibida reprodução
Reuters

O chefe da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mehdi Taj, disse que a Fifa precisa garantir que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) não seja insultada pelos Estados Unidos se a seleção nacional viajar ao país para disputar a Copa do Mundo em junho.

Uma delegação da FFIRI, incluindo Taj, voltou da fronteira canadense na semana passada devido ao que eles disseram ser um tratamento desrespeitoso por parte dos funcionários da imigração quando tentavam participar do Congresso da Fifa em Vancouver.

Taj disse que a decisão de voltar para casa foi uma escolha própria, mas o ministro da Imigração do Canadá confirmou posteriormente ao Parlamento que o visto do presidente da FFIRI havia sido cancelado enquanto ele estava no ar por causa de suas ligações com a IRGC.

O Canadá listou a IRGC, uma força militar de elite cujo objetivo é proteger o governo clerical muçulmano xiita no Irã, como uma "entidade terrorista" em 2024, cinco anos depois que os EUA fizeram o mesmo.

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, enviou uma carta lamentando o "inconveniente e a decepção" que os iranianos tiveram no Canadá e convidando a FFIRI para ir a Zurique em 20 de maio para uma reunião sobre os preparativos para a Copa do Mundo.

Taj disse à emissora estatal IRIB na terça-feira (5) que buscaria garantias do órgão dirigente do futebol sobre o tratamento da delegação iraniana nos EUA.

"Precisamos de uma garantia lá, para nossa viagem, de que eles não têm o direito de insultar os símbolos de nosso sistema - especialmente a Guarda Revolucionária Islâmica", declarou ele à margem de um comício noturno pró-governo em Teerã.

"Isso é algo a que eles devem prestar muita atenção. Se houver essa garantia e a responsabilidade for claramente assumida, então um incidente como o que aconteceu no Canadá não acontecerá novamente."

EUA, Canadá e México são co-anfitriões da Copa do Mundo de 11 de junho a 19 de julho, com o Irã programado para disputar dois jogos da fase de grupos em Los Angeles e um em Seattle.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

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