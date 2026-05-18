Federação suspende todas restrições a ginastas russos e bielorrussos

Atletas estavam banidos desde 2022, devido à invasão russa à Ucrânia

A World Gymnastics suspendeu todas as restrições impostas a atletas russos e bielorrussos, permitindo que eles retornem às competições internacionais sob suas bandeiras nacionais com efeito imediato, informou o órgão na segunda-feira (18).

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, os atletas de ambas as nações foram banidos em março de 2022, mas tiveram permissão para competir como participantes neutros a partir do final de 2024.

A ginástica não é o único esporte a diminuir suas restrições recentemente. A World Aquatics encerrou suas diretrizes de status neutro em abril, permitindo que nadadores seniores russos e bielorrussos usassem suas cores nacionais e ouvissem seus hinos, e a United World Wrestling reintegrou totalmente as duas nações em todas as categorias na semana passada.

A reversão se aplica a todas as cinco disciplinas regidas pela World Gymnastics, incluindo ginástica artística, rítmica, acrobática e aeróbica, bem como trampolim. A Rússia tem sido tradicionalmente um país forte na ginástica, ganhando dois ouros e 10 medalhas no total nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020, competindo sob a bandeira do Comitê Olímpico Russo antes de ser banida dos Jogos de Paris de 2024.

A World Gymnastics não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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