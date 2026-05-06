Fifa amplia suspensão do argentino Prestianni, caso ele vá para a Copa

Por discriminação a Vini Jr, ele ficará fora dos 2 primeiros jogos

O jogador argentino Gianluca Prestianni pode ficar de fora dos jogos de abertura da Copa do Mundo de seu país depois que a Fifa ampliou, nesta quarta-feira (6), sua suspensão de seis jogos por conduta homofóbica para ter efeito mundial.

O jogador do Benfica recebeu a suspensão da Uefa após acusações de ter dirigido um insulto a Vinícius Jr, do Real Madrid, durante jogo da Liga dos Campeões em fevereiro, que o Real venceu por 1 a 0.

"O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu estender a suspensão de seis jogos imposta pela Uefa ao jogador do Benfica Gianluca Prestianni para ter efeito mundial", disse um porta-voz da Fifa à Reuters. "A sanção foi estendida de acordo com o artigo 70 do Código Disciplinar da Fifa."

A extensão mundial, que foi solicitada pela Uefa, significa que Prestianni perderia os dois primeiros jogos da Argentina na Copa do Mundo, caso seja convocado.

A suspensão abrange jogos de competições de clubes da Uefa ou partidas internacionais competitivas, mas não amistosos ou jogos da liga nacional.

A Uefa originalmente impôs a suspensão de seis jogos por conduta discriminatória, com três jogos de suspensão por um período probatório. Prestianni já havia cumprido uma suspensão provisória de um jogo quando ficou de fora da segunda partida contra o Real Madrid.

No entanto, o jogador de 20 anos tem pouca experiência internacional, tendo atuado apenas uma vez pela Argentina, como substituto em um amistoso contra Angola em novembro.

A Argentina abre sua campanha na Copa do Mundo em 16 de junho contra a Argélia, adversária do Grupo J, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.

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