logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fifa amplia suspensão do argentino Prestianni, caso ele vá para a Copa

Por discriminação a Vini Jr, ele ficará fora dos 2 primeiros jogos
Rohith Nair*
Publicado em 06/05/2026 - 16:32
Bengaluru (Índia)
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
© Reuters/Rodrigo Antunes/Direitos Reservados
Reuters

O jogador argentino Gianluca Prestianni pode ficar de fora dos jogos de abertura da Copa do Mundo de seu país depois que a Fifa ampliou, nesta quarta-feira (6), sua suspensão de seis jogos por conduta homofóbica para ter efeito mundial.

O jogador do Benfica recebeu a suspensão da Uefa após acusações de ter dirigido um insulto a Vinícius Jr, do Real Madrid, durante jogo da Liga dos Campeões em fevereiro, que o Real venceu por 1 a 0.

"O Comitê Disciplinar da Fifa decidiu estender a suspensão de seis jogos imposta pela Uefa ao jogador do Benfica Gianluca Prestianni para ter efeito mundial", disse um porta-voz da Fifa à Reuters. "A sanção foi estendida de acordo com o artigo 70 do Código Disciplinar da Fifa."

A extensão mundial, que foi solicitada pela Uefa, significa que Prestianni perderia os dois primeiros jogos da Argentina na Copa do Mundo, caso seja convocado.

A suspensão abrange jogos de competições de clubes da Uefa ou partidas internacionais competitivas, mas não amistosos ou jogos da liga nacional.

A Uefa originalmente impôs a suspensão de seis jogos por conduta discriminatória, com três jogos de suspensão por um período probatório. Prestianni já havia cumprido uma suspensão provisória de um jogo quando ficou de fora da segunda partida contra o Real Madrid.

No entanto, o jogador de 20 anos tem pouca experiência internacional, tendo atuado apenas uma vez pela Argentina, como substituto em um amistoso contra Angola em novembro.

A Argentina abre sua campanha na Copa do Mundo em 16 de junho contra a Argélia, adversária do Grupo J, antes de enfrentar Áustria e Jordânia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Gianluca Prestianni em jogo do Benfica contra Tondela 23/8/2025 REUTERS/Pedro Rocha
Uefa suspende jogador do Benfica por discriminação contra Vini Jr.
Sorteio da Copa do Mundo de 2026 5/12/2025 REUTERS/Carlos Barria
Federação iraniana quer que Fifa garanta respeito à Guarda na Copa
palmeiras, libertadores
Libertadores: Palmeiras vence Sporting Cristal e assume ponta de grupo
Fifa argentino punição Gianluca Prestianni suspensão Copa do Mundo benfica Seleção Argentina Vinicius Júnior
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Autoescola
Geral Governo lança plataforma para facilitar obtenção da CNH
qua, 06/05/2026 - 16:51
06.05.2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante apresentação de cartas credenciais do Embaixador da República do Suriname, Ike Desmond Antonius, no Palácio do Planalto. Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula recebe credenciais de sete novos embaixadores
qua, 06/05/2026 - 16:34
Vinícius Jr., Real Madrid, Gianluca Prestianni, benfica, liga dos campeões
Esportes Fifa amplia suspensão do argentino Prestianni, caso ele vá para a Copa
qua, 06/05/2026 - 16:32
São Paulo (SP), 04/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Ex-banqueiro Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master. Foto: Banco Master/Divulgação
Justiça Defesa de Vorcaro entrega proposta de delação à PGR e PF
qua, 06/05/2026 - 16:29
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Alerj não pode rever prisão do deputado Thiago Rangel, decide Moraes
qua, 06/05/2026 - 15:48
A woman marches toward the National Congress as lawmakers debate a reform to the Glaciers Law in Buenos Aires, Argentina, on April 8, 2026. The reform, promoted by Argentine President Javier Milei, seeks to allow provinces to define glacier protection zones to permit the expansion of mining activity. (Photo by Matias Baglietto/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Corrupção, inflação e economia em queda desafiam Milei na Argentina
qua, 06/05/2026 - 15:25
Ver mais seta para baixo