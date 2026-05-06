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Fluminense anuncia a contratação do atacante Hulk

Jogador de 39 anos de idade assina até o final de 2027
Agência Brasil
Publicado em 05/05/2026 - 21:17
Rio de Janeiro
hulk, fluminense, futebol
© Marina Garcia/FFC/Direitos Reservados

O Fluminense anunciou, na noite desta terça-feira (5), a contratação do atacante Hulk. O jogador de 39 anos de idade, que estava no Atlético-MG, acertou um contrato com o Tricolor das Laranjeiras válido até o dia 31 de dezembro de 2027.

Com passagens pela seleção brasileira, pela qual disputou a Copa do Mundo de 2014 e conquistou o título da Copa das Confederações de 2013, Hulk usará no Fluminense a camisa de número sete.

O jogador se apresentará à equipe das Laranjeiras na próxima semana. O primeiro contato do atacante com a torcida tricolor será no dia 16 de maio, no estádio do Maracanã, antes da partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. A estreia de Hulk pelo Fluminense só poderá acontecer após a parada da Copa do Mundo de 2026, quando a janela de transferências será aberta novamente.

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Edição:
Fábio Lisboa
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