Fonseca elimina Djokovic em Roland Garros com vitória épica

Brasileiro é o primeiro tenista com menos de 20 anos a vencer o sérvio

O tenista brasileiro João Fonseca venceu Novak Djokovic de virada em uma partida épica de cinco sets (4-6, 4-6, 6-3, 7-5 e 7-5), nesta sexta-feira, em Roland Garros, encerrando a mais recente tentativa do sérvio de conquistar o recorde de 25 títulos de Grand Slam.

A vitória em uma batalha de quase cinco horas garantiu a Fonseca o título de primeiro tenista com menos de 20 anos a derrotar Djokovic em uma partida de Grand Slam, consolidando-o como um candidato genuíno a conquistar seu primeiro título importante.

"Na verdade, eu não acreditava que pudesse vencer a partida, apenas joguei e aproveitei estar na quadra. Que ídolo nós temos e que prazer foi entrar em quadra contra ele, então eu lhe agradeço. Estou muito feliz", disse Fonseca.

"Eu só estava tentando bater na bola o mais rápido que conseguia, quer dizer, o Djokovic não erra e a gente ainda acha que ele tem 20 anos. No final da partida, ele estava mais em forma do que eu, o que é uma loucura."

A derrota de Djokovic, de 39 anos, significa que a espera do sérvio para superar o recorde de Margaret Court em Grand Slams continuará, e também abre ainda mais a chave em Paris, um dia após a surpreendente eliminação do líder do ranking mundial, Jannik Sinner, da Itália.

Fonseca, de 19 anos, dedicou a vitória suada à sua mãe, que estava radiante nas arquibancadas no dia do seu aniversário.

Com a derrota de Djokovic, Roland Garros terá este ano um vencedor inédito de um Grand Slam, já que o sérvio era o único ainda vivo no torneio com um título de Grand Slam no currículo. O atual campeão em Paris, Carlos Alcaraz, não participou do torneio este ano por uma lesão.

Uma semana após completar 39 anos, Djokovic começou forte e jogou como uma versão mais jovem de si mesmo, vencendo com tranquilidade cinco dos seis primeiros games e deixando sua marca no primeiro set na ensolarada quadra Philippe Chatrier.

O sérvio executou um lob impressionante, alguns winners de direita potentes e duas curtinhas belíssimas nesse período, quase dando uma aula ao seu adversário sobre a arte de jogar no saibro parisiense, e fechou o set após uma tentativa tardia de reação de Fonseca.

Fonseca, que ainda era criança quando Djokovic conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália de 2008, jogou de igual para igual com seu adversário mais experiente no set seguinte, mas acabou perdendo o saque no quinto game.

Foi a abertura que Djokovic precisava, e o terceiro cabeça de chave assumiu o controle total, soltando um berro quando abriu 5-3 e comemorando com os punhos cerrados após fechar o set com uma passada precisa pelo meio da quadra.

Fonseca elevou seu nível para ganhar o terceiro set e, depois, quebrou o saque logo no início do quarto set, arrancando aplausos estrondosos de seus fãs, antes de empatar a partida em dois sets a dois com golpes potentes que, por vezes, deixaram Djokovic incrédulo.

O brasileiro saiu de uma desvantagem de 1-3 no set decisivo e mostrou nervos de aço para se manter empatado após 10 games e, em seguida, quebrar o saque do adversário para abrir 6-5, o que lhe deu a plataforma perfeita para fechar uma vitória memorável com três aces consecutivos.

"Eu simplesmente acreditava que conseguiria fazer os aces, foi uma loucura", disse Fonseca. "Nunca tinha feito isso antes. Estou muito feliz por ter conseguido terminar assim. Eu me senti como John Isner."

Fonseca enfrentará Tommy Paul ou Casper Ruud no domingo, pelas oitavas de final.

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