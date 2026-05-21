Goleiro Manuel Neuer é convocado pela Alemanha para a Copa do Mundo

Veterano de 40 anos de idade havia anunciado aposentadoria da seleção

Manuel Neuer, do Bayern de Munique (Alemanha), saiu da aposentadoria internacional para competir na Copa do Mundo do próximo mês e foi nomeado nesta quinta-feira (21) goleiro titular da seleção alemã pelo técnico Julian Nagelsmann.

Nagelsmann tomou a decisão depois de ter considerado Oliver Baumann, do Hoffenheim (Alemanha), como seu goleiro titular.

“Sim, eu planejo isso [Neuer como número um]”, disse Nagelsmann em coletiva de imprensa. “A principal tarefa era nomear os três melhores goleiros. Então, decidimos que esses três fazem parte disso”.

“Entramos em contato com Manuel e perguntamos se ele queria voltar a jogar pela seleção nacional”, declarou Nagelsmann.

Neuer, de 40 anos, que competiu pela última vez pela Alemanha na Eurocopa de 2024 antes de sua aposentadoria internacional, agora está pronto para jogar em sua quinta Copa do Mundo consecutiva, juntando-se a um grupo de elite de jogadores com cinco ou mais torneios.

Neuer, vencedor da Copa do Mundo de 2014, teve uma temporada sólida com o campeão Bayern, que pode conquistar a dobradinha nacional com a vitória sobre o VfB Stuttgart (Alemanha) na final da Copa da Alemanha no próximo sábado (22).

Ele assinou uma extensão de contrato com o Bayern na última semana.

A Alemanha, que enfrenta Curaçao, Equador e Costa do Marfim no Grupo E da Copa do Mundo, está de olho em um quinto título após ter sido eliminada na primeira fase nas duas últimas edições, em 2018 e 2022.

Relação de convocados:

Goleiros: Manuel Neuer, Oliver Baumann e Alexander Nuebel.

Defensores: Nico Schlotterbeck, David Raum, Nathaniel Brown, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Pascal Gross, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Malick Thiaw, Aleksandar Pavlovic, Antonio Rüdiger e Angelo Stiller.

Meio-campistas/atacantes: Leon Goretzka, Maximilian Beier, Jamal Musiala, Nadiem Amiri, Jamie Leweling, Kai Havertz, Lennart Karl, Florian Wirtz, Deniz Undav, Nick Woltemade e Leroy Sane.

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