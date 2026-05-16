logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ícone do rádio esportivo mineiro, Milton Naves morre aos 70 anos

Narrador participou da cobertura de nove Copas do Mundo pela Itatiaia
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 16/05/2026 - 17:24
São Paulo
Brasília (DF), 16/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O narrador e locutor Milton Naves. Foto: @miltonnaves/X
© @miltonnaves/X

Um dos mais importantes nomes do rádio esportivo de Minas Gerais, o narrador e apresentador Milton Naves morreu neste sábado (16), aos 70 anos de idade. A família confirmou a morte com uma publicação no perfil do profissional na rede social X, sem revelar a causa.

Segundo a Rádio Itatiaia, veículo onde ele trabalhou por quatro décadas, o velório ocorre no Funeral House, na Avenida Afonso Pena, 2158, bairro Funcionários, em Belo Horizonte, até as 19h (horário de Brasília) deste sábado. O corpo será cremado.

Nascido em Ilicínea, Minas Gerais, a cerca de 330 quilômetros da capital mineira, em 26 de dezembro de 1955, Milton Amaral Naves se mudou, ainda na infância, para Alfenas, também no sul de Minas Gerais. Lá, realizou o sonho de se tornar narrador esportivo aos 17 anos, pela Rádio Cultura. A primeira transmissão foi um jogo entre Flamengo e Caldense, por um torneio amistoso que marcou a inauguração do Estádio Francisco Leite Vilela, em 1977.

Dois anos depois, foi para a Rádio Guarani, de Belo Horizonte, chegando em seguida à Itatiaia, aos 21 anos, onde consagrou o bordão Show de Bola. Abria as transmissões dizendo: "Estou fazendo o que gosto, transmitindo um jogo de bola”.

Pela emissora mineira, trabalhou em 13 Copas América e nove Copas do Mundo, sendo a primeira em 1982 e última em 2018. Cobriu seis finais. Uma delas a do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002, no Japão. Narrou, também, a conquista do ouro olímpico do futebol masculino nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Além disso, foi apresentador do Rádio Esportes, programa esportivo da hora do almoço, até 2022.

Por meio das redes sociais, os três principais clubes de futebol de Minas Gerais manifestaram pesar pelo falecimento de Milton. Tanto Cruzeiro como Atlético-MG destacaram que o profissional foi voz presente na cobertura dos times. Já o América-MG ressaltou que o apresentador eternizou "momentos inesquecíveis" da história, citando a narração do gol que decretou a conquista do título brasileiro da Série B em 1997.

Milton Naves locutor esportivo futebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Laval (FRA), 25 October 2025: Dias Marina of Brazil competes in the Lead Finals during the IFSC Para Climbing World Cup in Laval (FRA). © Jan Virt/IFSC. This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@ifsc-climbing.org.
Esportes Marina Dias vence etapa da Copa do Mundo de paraescalada nos EUA
sab, 16/05/2026 - 19:04
Pessoas carregam um corpo identificado por pessoas de luto como o comandante da ala militar do Hamas, Izz al-Din al-Haddad, que foi morto em um ataque israelense na sexta-feira, durante um funeral, na Cidade de Gaza, em 16 de maio de 2026. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Internacional Israel mata chefe militar do Hamas em ataque em Gaza
sab, 16/05/2026 - 18:59
Feira de Santana (BA), 16/05/2026 - Lance de jogo entre Bahia e Inter válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.Foto: Letícia Martins/EC Bahia
Esportes Bahia decide no 1º tempo e vence o Inter pelo Brasileirão Feminino
sab, 16/05/2026 - 18:32
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Em ação com a Interpol, PF prende em Dubai hacker do caso Banco Master
sab, 16/05/2026 - 18:31
São Paulo (SP), 16/05/2026 - Cordão da Mentira faz ato na Paulista para lembrar Crimes de Maio e cobrar por justiça. Foto: Elaine Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Cordão da Mentira faz ato na Paulista para lembrar Crimes de Maio
sab, 16/05/2026 - 18:18
Brasília (DF), 16/05/2026 - FOTO DE ARQUIVO - O narrador e locutor Milton Naves. Foto: @miltonnaves/X
Esportes Ícone do rádio esportivo mineiro, Milton Naves morre aos 70 anos
sab, 16/05/2026 - 17:24
Ver mais seta para baixo