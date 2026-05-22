Inglaterra deixa Foden e Palmer fora dos convocados para Copa do Mundo

A Inglaterra irá para a Copa do Mundo do próximo mês sem vários rostos conhecidos, depois que os meio-campistas Phil Foden e Cole Palmer e o lateral Trent Alexander-Arnold não foram convocados para o elenco de 26 jogadores do técnico Thomas Tuchel na sexta-feira (22).

No entanto, houve uma convocação surpresa para o ex-atacante do Brentford Ivan Toney, apesar de ter jogado apenas sete minutos na seleção desde a Euro 2024.

O meio-campista do Manchester United Kobbie Mainoo foi convocado depois de voltar à forma na segunda metade da temporada, mas não houve lugar para seu companheiro de equipe Harry Maguire, que tem sido um dos pilares da defesa da Inglaterra nos últimos torneios.

Luke Shaw, do United, também ficou de fora, mas o zagueiro John Stones, do Manchester City, foi convocado, apesar de ter participado de apenas algumas partidas do campeonato nesta temporada.

O lateral-direito do Real Madrid Alexander-Arnold atuou apenas uma vez desde que Tuchel assumiu o comando da Inglaterra em janeiro de 2025 e sua omissão não foi uma surpresa.

O veterano meio-campista do Brentford Jordan Henderson, um dos favoritos de Tuchel por suas qualidades de liderança, torna-se apenas o segundo jogador da Inglaterra a fazer parte de quatro elencos da Copa do Mundo, depois do vencedor da Copa do Mundo de 1966 Bobby Charlton.

A linha implacável de Tuchel e sua lealdade aos jogadores que atuaram sob seu comando, em vez daqueles com grande reputação, ficaram novamente em evidência quando o alemão selecionou nove jogadores sem nenhuma experiência anterior em grandes torneios.

Apenas oito jogadores do elenco da Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando a Inglaterra chegou às quartas de final, fazem parte do elenco deste ano.

"Adoro as decisões difíceis e adoro as decisões duras - elas trazem uma certa vantagem", disse Tuchel no aplicativo oficial da Inglaterra após o anúncio dos convocados. "É disso que você precisa para ir até o fim. É difícil agradar. No final, temos que escolher o elenco que nós, como comissão técnica, estamos convencidos e no qual realmente acreditamos."

A Inglaterra é uma das favoritas para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México. A equipe está no Grupo L com Croácia, Gana e Panamá.

Veja os convocados:

Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Man City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Man City), Marc Guehi (Man City), Dan Burn (Newcastle), Nico O'Reilly (Man City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle).

Meio-campistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Man Utd), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal).

Atacantes: Harry Kane (Bayern de Munique), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal).

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