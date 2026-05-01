Inter aplica 3 a 0 no Santos fora de casa pelo Brasileirão Feminino

Soles Jaimes, Marlene e Valéria Cantuário marcaram na 1ª etapa
Agência Brasil
Publicado em 01/05/2026 - 19:00
Rio de Janeiro
Soles Jaimes abre o placar na vitória por 3 a 0 do Internacional contra o Santos na Vila Bemiro, em 01/05/2026
© Reprodução/Gurias Coloradas

O Internacional superou o Santos fora de casa por 3 a 0 nesta sexta-feira (1º) pela nona rodada Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. O placar foi todo construído na primeira etapa. Aos cinco minutos, a atacante argentina Soles Jaimes abriu o marcador de cabeça; aos 29 Marlene ampliou com um chute certeiro de dentro da área; e por fim, Valéria Cantuário balançou a rede nos acréscimos, selando a vitória das visitantes.

O triunfo alçou as Gurias Colocadas, provisoriamente, ao quarto lugar (17 pontos) na tabela da primeira fase. Com o mesmo número de pontos, Bahia (5º) pode ultrapassar o Inter caso vença em casa o vice-líder Palmeiras neste sábado (2). A partida com início às 16h (horário de Brasília)  terá transmissão ao vivo na TV Brasil. 

O jogo marcou a estreia do novo técnico Marcelo Frigerio no comando das Sereias da Vila, que completaram seis rodadas sem vencer – o último triunfo ocorreu em 14 de março – 3 a 0 sobre o Mixto. Após a derrota de hoje, a caiu uma posição, ficando em 12º lugar, com 11 pontos. No Brasileirão feminino, apenas as oito equipes mais em colocadas avançam à próxima fase (jogos de ida e volta).

Outros dois jogos movimentaram a tarde desta sexta (1º). Em Caxias do Sul (RS), o Juventude ficou no 0 a 0 contra Cruzeiro. Jogando em Sete Lagoas (MG), o Atlético Mineiro saiu na frente contra o Fluminense, com gol da lateral-direita Nine no fim do primeiro tempo. No entanto, o Tricolor arrancou o empate com um belo chute cruzado da atacante Kaline nos acréscimos da etapa final. Final 1 a 1.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
internacional G4 Brasileirão Feminino santos Gurias Coloradas Sereias da Vila estreia
Soles Jaimes abre o placar na vitória por 3 a 0 do Internacional contra o Santos na Vila Bemiro, em 01/05/2026
