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Irã estabelecerá base para Copa no México após mudança do Arizona

Mudança ajudará a evitar complicações relacionadas a vistos
Hatem Maher e Ahmed Tolba
Publicado em 24/05/2026 - 14:50
Londres (Inglaterra)
fifa, copa do mundo
© Reuters/Megan Varner/Direitos Reservados
Reuters

O Irã vai basear sua equipe na cidade fronteiriça mexicana de Tijuana durante a Copa do Mundo deste ano depois que a Fifa aprovou um pedido para mudar o campo de treinamento do Arizona, disse o chefe da federação de futebol do Irã no último sábado (23).

“Estaremos baseados em Tijuana, que fica perto do Oceano Pacífico e na fronteira entre o México e os Estados Unidos”, disse o presidente da federação de futebol do Irã, Mehdi Taj, em um vídeo postado em sua conta de mídia social do Telegram.

Taj acrescentou que a mudança ajudará a evitar complicações relacionadas a vistos e que a equipe poderá viajar diretamente para o México a bordo de voos da Iran Air.

A Fifa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Irã jogará suas duas primeiras partidas do Grupo G em Los Angeles, contra a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho, antes de enfrentar o Egito em Seattle em 26 de junho.

“A distância total entre nós e o local dos nossos jogos em Los Angeles é de 55 minutos de voo”, disse Taj, acrescentando que Tijuana está mais perto do local dos jogos do que o local planejado anteriormente pela equipe no Arizona.

O Irã tem enfrentado incertezas durante meses sobre os arranjos de viagem e segurança para a Copa do Mundo, que será sediada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

As autoridades iranianas disseram este mês que seus jogadores e funcionários ainda não haviam recebido vistos dos EUA, menos de um mês antes do início do torneio.

Taj disse que foram solicitadas à Fifa garantias sobre vistos, segurança e tratamento da delegação iraniana.

A Copa do Mundo vai de 11 de junho a 19 de julho.

* É proibida e reprodução deste conteúdo.

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