Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria
Canoísta baiano leva medalha no C1 500m
Juliano Justo - repórter da EBC
Publicado em 09/05/2026 - 10:23
Isaquias Queiroz foi o segundo melhor na final do C1 500m na Copa do Mundo de canoagem, em Szeged (Hungria). A prova foi disputada na manhã deste sábado (horário de Brasília).
Dono de circo medalhas olímpicas, o brasileiro liderou boa parte da prova e só foi superado no final pelo chinês Bowen JI. O baiano completou a distância em 1min44s73. O chinês cravou o tempo de 1min44s43.
Outro brasileiro, Gabriel Nascimento, ficou na 7 ª colocação.
Essa é a abertura do Circuito Mundial da modalidade e é a primeira contando para a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.
A temporada de 2026 prevê mais duas etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial.
