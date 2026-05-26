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Esportes

Itamaraty lança guia para brasileiros que vão à Copa do Mundo

Publicação reúne orientações sobre viagem e assistência consular
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 11:07
Brasília
Ministério das Relações Exteriores disponibilizou o “Guia Consular da Torcida Brasileira – Copa do Mundo 2026”, com orientações a cidadãos brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos, Canadá e México durante o período do torneio. Foto: Arte/MRE
© Arte/MRE

O Ministério das Relações Exteriores lançou o Guia Consular da Torcida Brasileira – Copa do Mundo 2026, com orientações para brasileiros que pretendem viajar aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México durante o torneio.

Disponível no site do Itamaraty, a publicação reúne informações sobre documentação de viagem, regras migratórias e contatos da rede consular brasileira nas cidades-sede. Também traz orientações sobre procedimentos em situações de emergência, além de recomendações gerais de segurança e acesso a serviços locais.

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O material inclui ainda instruções para acionamento dos plantões consulares, telefones de emergência e informações sobre os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos.

O guia apresenta informações específicas sobre os Estados Unidos, o Canadá e México, países que sediarão as partidas.

Entre os conteúdos disponíveis no guia estão:

- contatos dos consulados do Brasil com jurisdição nas cidades-sede da Copa;

- orientações sobre o que os consulados podem e não podem fazer;

- recomendações de segurança, inclusive para dias de jogos;

- lista de ações e itens proibidos nos estádios;

- informações práticas, como moeda local, voltagem, legislação e hábitos dos países;

- dados sobre fusos horários, vistos, restrições sanitárias e situações de emergência.

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