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Esportes

João Fonseca derrota Casper Ruud e vai às quartas de Roland Garros

Brasileiro volta à quadra na próxima terça contra tcheco Jakub Menšík
Shrivathsa Sridhar*
Publicado em 31/05/2026 - 23:01
Paris
João Fonseca comemora após vencer Casper Rudd no Aberto da França 31 de mao de 2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
© Reuters/Guglielmo Mangiapane/Proibida reprodução
Reuters

João Fonseca deu continuidade à sua campanha revolucionária no Aberto da França ao derrotar Casper Ruud, duas vezes vice-campeão e 15º cabeça de chave, por 7/5, 7/6(8), 5/7 e 6/2, neste domingo (31), para chegar às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez.

O jovem de 19 anos optou contra a desvantagem de dois sets para eliminar Novak Djokovic na terceira rodada e emergiu como um verdadeiro competidor em um torneio de reviravoltas, e sua última vitória destacou sua crescente confiança e compostura no principal palco de Paris.

“Foi difícil, Casper joga bem aqui, ele é um cara muito experiente e sabe como jogar nessa quadra incrível”, disse Fonseca em sua entrevista na quadra."Foi difícil no começo, mas joguei muito bem nos momentos importantes do primeiro e do segundo sets. Fiquei muito feliz por isso. Eu apenas tento ser eu mesmo na quadra, tento ser feliz, tento acertar vencedores, tento acertar bons e trazer entretenimento."

Jogando novamente na quadra Philippe Chatrier, Fonseca brilhou sob as luzes com golpes de bola espetaculares de ambos os lados e cortes do saque de Ruud no 12º game para fechar o primeiro set e arrancar muitos aplausos dos torcedores.

Após uma troca de quebras no início do segundo set, Fonseca e Ruud se enfrentaram em uma disputa titânica de golpes potentes, até que o norueguês desperdiçou três set points e permitiu que seu jovem oponente levasse a melhor em um tiebreak elétrico.

O resultado deixou o brasileiro Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, radiante com o barulho da torcida, mas Ruud não estava satisfeito e venceu o terceiro set para garantir que o divertido confronto se estendesse até as primeiras horas da manhã de segunda-feira, no horário de Paris.

“Ele é um ídolo para o nosso esporte e país, por seu carisma e humildade”, disse Fonseca sobre Kuerten."Ele esteve aqui pela primeira vez em Roland Garros quando eu era um júnior. É um prazer tê-lo aqui e é um prazer vencer um adversário difícil na frente dele."

Fonseca elevou seu nível novamente no quarto set, conquistando uma dupla quebra enquanto a atmosfera atingia uma intensidade semelhante à do futebol, antes que o número 30 do mundo fechasse outra vitória famosa e marcasse um encontro com o tcheco Jakub Mensik nas quartas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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