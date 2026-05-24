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João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros

Carioca de 19 anos derrotou o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0
Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 16:10
Rio de Janeiro
joão fonseca, tênis, roland garros
© Reuters/Benoit Tessier/Direitos Reservados

O brasileiro João Fonseca estreou, neste domingo (24) em Paris (França), no torneio de Roland Garros com uma vitória por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/2, sobre o francês Luka Pavlovic, que veio do qualifying.

“É um prazer jogar pela segunda vez em Roland Garros como profissional. Agradeço a forma como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês, tive muita torcida”, declarou o tenista carioca de 19 anos de idade.

O próximo desafio de João Fonseca, na segunda rodada do Grand Slam disputado no saibro, será diante do croata Dino Prizmic. A expectativa é de que a partida seja disputada na próxima quarta-feira (27).

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Edição:
Fábio Lisboa
esportes tênis Roland Garros Grand Slam Paris
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