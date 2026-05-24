Esportes
João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros
Carioca de 19 anos derrotou o francês Luka Pavlovic por 3 sets a 0
Agência Brasil
Publicado em 24/05/2026 - 16:10
Rio de Janeiro
Versão em áudio
O brasileiro João Fonseca estreou, neste domingo (24) em Paris (França), no torneio de Roland Garros com uma vitória por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (6), 6/4 e 6/2, sobre o francês Luka Pavlovic, que veio do qualifying.
Starting in straight sets 🇧🇷#RolandGarros pic.twitter.com/KPW7lSnVxD— Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2026
“É um prazer jogar pela segunda vez em Roland Garros como profissional. Agradeço a forma como a torcida me ajudou hoje. É incrível como, mesmo diante de um francês, tive muita torcida”, declarou o tenista carioca de 19 anos de idade.
O próximo desafio de João Fonseca, na segunda rodada do Grand Slam disputado no saibro, será diante do croata Dino Prizmic. A expectativa é de que a partida seja disputada na próxima quarta-feira (27).
Mais notícias
Esportes Brasileiro Feminino sub-20: Fla vence São Paulo no 1º jogo da final
dom, 24/05/2026 - 16:22
Esportes João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros
dom, 24/05/2026 - 16:10
Esportes Irã estabelecerá base para Copa no México após mudança do Arizona
dom, 24/05/2026 - 14:50
Geral Apostas do Rio e de Fortaleza levam prêmio da Mega 30 anos
dom, 24/05/2026 - 14:22
Geral Morte do fisiculturista Gabriel Ganley é investigada como suspeita
dom, 24/05/2026 - 13:50
Saúde Profissionais de saúde vencem desafios para vacinação em área indígena
dom, 24/05/2026 - 13:47