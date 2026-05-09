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Esportes

João Fonseca perde na estreia do Masters 1000 de Roma e é eliminado

Brasileiro sofre virada do sérvio Medjedovic por 2x1 e deixa torneio
Juliano Justo – repórter da EBC
Publicado em 09/05/2026 - 18:53
São Paulo
Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - May 31, 2025 Brazil's Joao Fonseca reacts during his third round match against Britain's Jack Draper REUTERS/Denis Balibouse
© REUTERS/Denis Balibouse/Proibida reprodução

O brasileiro João Fonseca perdeu na estreia do Master 1000 de Roma para o sérvio Hamad Medjedovic (67º do ranking mundial) por 2 sets a 1, com parciais de 6 x 3, 3 x 6 e 6 x 7 (1/7).

Com o resultado da tarde deste sábado (9), no Foro Itálico, em Roma, o tenista de apenas 19 anos (29º do ranking mundial), que havia entrado diretamente na segunda rodada como cabeça de chave, foi eliminado do torneio.

Agora, o brasileiro começa a preparação para Roland Garros. O Grand Slam de saibro, ocorrerá de 18 de maio a 7 de junho de 2026, no Stade Roland Garros, em Paris, França.

 

Edição:
Denise Griesinger
esportes Tênis João Fonseca Master 1000 de Roma
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