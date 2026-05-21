Jogadores iranianos solicitam vistos para EUA e Canadá antes da Copa

A seleção de futebol do Irã compareceu a consultas de visto na capital turca, Ancara, na quinta-feira (21), antes da Copa do Mundo de 2026, com todo o elenco solicitando vistos canadenses e alguns jogadores também enviando pedidos de entrada nos EUA.

A Copa do Mundo será co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, e o Irã jogará todas as três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos.

O Irã enfrentará a Nova Zelândia em 15 de junho e a Bélgica em 21 de junho em Los Angeles, antes de encarar o Egito em Seattle cinco dias depois. Eles precisarão ter acesso ao Canadá se passarem para as rodadas de mata-mata.

Toda a equipe compareceu às consultas para obtenção de vistos canadenses, enquanto alguns jogadores que não haviam solicitado vistos norte-americanos antes da guerra do Irã também apresentaram solicitações em Ancara, disse um representante da federação de futebol iraniana.

Alguns jogadores iranianos que moram no exterior se juntaram à equipe em Ancara e depois viajaram para o campo de treinamento da equipe em Antalya, na costa mediterrânea da Turquia, acrescentou.

O Irã está realizando treinamento pré-torneio na Turquia depois que a liga doméstica iraniana foi suspensa após os ataques dos EUA e de Israel ao país, que começaram em 28 de fevereiro, deixando muitos jogadores sem condições de atuar.

A equipe treinou em Antalya no início desta semana, enquanto o técnico Amir Ghalenoei tentava preparar seu elenco depois que a maioria dos jogadores ficou sete semanas sem competir no futebol durante a suspensão da liga iraniana.

O Irã se classificou antecipadamente para a Copa do Mundo de 48 equipes, mas os preparativos foram ofuscados pela incerteza sobre as providências de viagem e segurança após o conflito entre Irã, EUA e Israel.

A federação de futebol do Irã havia dito anteriormente que os pedidos de visto dos EUA para a equipe seriam tratados na Turquia após discussões com a Fifa.

O Irã deve jogar contra Gâmbia em um amistoso em 29 de maio, antes que Ghalenoei nomeie sua seleção final de 26 jogadores para a Copa do Mundo até o prazo final de 1º de junho da Fifa.

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