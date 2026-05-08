Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo
A partida entre Flamengo e Independiente Medellín (Colômbia), pelo Grupo A da Copa Libertadores da América, foi cancelada, na noite desta quinta-feira (7), após torcedores da equipe colombiana realizarem atos de vandalismo no estádio Atanásio Girardot, em Medellín.
O jogo entre #DIM e #Flamengo foi cancelado. pic.twitter.com/n7utx3JXyf— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 8, 2026
A bola rolou por pouco mais de três minutos no estádio colombiano, até que torcedores lançaram sinalizadores e bombas em direção ao campo de jogo, em especial perto do gol defendido pelo goleiro Rossi, do Flamengo. Além disso, alguns torcedores tentaram invadir o gramado, o que levou a Polícia a entrar em ação de forma imediata.
Diante deste panorama, por determinação da arbitragem da partida, os jogadores das duas equipes seguiram para os vestiários, onde permaneceram aguardando por 1 hora e 15 minutos até que a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) decidiu cancelar o jogo.
Vitória do Mirassol
Outra equipe brasileira a entrar em campo pela competição continental nesta quinta foi o Mirassol, que, jogando no Maião, derrotou a LDU (Equador) pelo placar de 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo G.
🦁 O Leão venceu!— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 7, 2026
🤩 Teve emoção, homenagens e mais três pontos para o @mirassolfc em busca da #GloriaEterna. 🏆 pic.twitter.com/mqBQVW01T0
Graças ao triunfo construindo com gols do zagueiro Lucas Oliveira e do zagueiro Reinaldo, a equipe do interior paulista chegou aos nove pontos. Já equipe equatoriana, com o revés, ficou empatada em número de pontos com o Lanús (Argentina), ambos com seis pontos.