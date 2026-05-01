Lauro Chaman é ouro em etapa a Copa do Mundo de ciclismo de estrada

Brasil também faturou seis pratas em competição na Bélgica
Publicado em 01/05/2026 - 20:42
Rio de Janeiro
Lauro Chaman é campeão de prova de ciclismo de estrada em etapa da Copa do Mundo - em 1º/05/2026
O último dia da etapa da Copa do Mundo de ciclismo de estada em Gistel (Bélgica) terminou em grande estilo para o Brasil. O paulista Lauro Chaman foi campeão na prova de 80,4 quilômetros - divididos em oito voltas – da classe MC5 (atletas que utilizam bicicletas convencionais). Representante brasileiro nos Jogos de Paris 2024, Chaman cruzou a linha de chegada em 1h48min09s, deixando para trás o holandês Daniel Abraham Gebru e o ucraniano Yehor Dementyev, prata e o bronze, respectivamente.

Quem também subiu ao pódio nesta sexta (1º) foi a paranaense Victória Barbosa, que faturou a prata na classe C1 feminina (atletas com bicicletas convencionais) da prova dos 49,8 km em quatro voltas. O ouro ficou com a chinesa Wangwei Qian.

Com as conquistas de hoje, o Brasil fechou a competição com sete medalhas (um ouro e seis pratas). Na terça (28), primeiro dia de disputas, as paulistas Gilmara do Rosário e Jéssica Ferreira foram vice-campeãs nas provas de contrarrelógio das classes H2 e H3, para ciclistas que utilizam handbikes (bicicletas impulsionadas com as mãos).

Gilmara do Rosário em disputa na etapa de Copa do Mundo em Gistel, na Bélgica, em 30/04/2026
A paulista Gilmara do Rosário arrematou duas pratas na quinta-feira (30): a prmeira na prova contrarrelógico e depois na dispua de resistência em percurso de 29,4 km - JB Benavent/CBC/Direitos Reservados

As brasileiras voltaram a subir ao pódio no dia seguinte. Gilmara chegou em segundo lugar na prova de resistência em percurso de 29,4 km (dividido em três voltas), com o tempo 1h30min34s, atrás apenas da tailandesa Patcharapha Seesen, que levou o ouro. O bronze ficou com a britânica Marina Logacheva (1h31min44s). A compatriota Jéssica também foi vice-campeã no percurso de 49,8 km (dividido em cinco voltas), com o tempo de 1h29min24s. O ouro ficou com a francesa Anaïs Vincent (1h26min32s) e o bronze com a norte-americana Jenna Rollman (1h41min01s).

Ao todo, 14 atletas e um piloto competiram na etapa da Copa na Bélgica. A próxima será em Abruzzo (Itália), com início na quinta (7).

Cláudia Soares Rodrigues
