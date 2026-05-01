Leclerc é o mais rápido nos treinos do Grande Prêmio de Miami de F1
Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido nesta sexta-feira (1ª) no único treino para o fim de semana de sprint do Grande Prêmio de Miami, quando quase todas as equipes testaram carros altamente atualizados após mais de um mês sem corridas.
O monegasco deu uma volta na pista do Hard Rock Stadium com o melhor tempo de 1min29s310 sob sol forte e calor escaldante.
O tetracampeão mundial da Red Bull Max Verstappen foi o segundo mais rápido, com 0s297 de diferença, e o vencedor do ano passado, Oscar Piastri, foi o terceiro para a campeã McLaren.
Ferrari's Charles Leclerc tops the FP1 timesheets 👏— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
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Lewis Hamilton, heptacampeão mundial pela Ferrari, foi o quarto; com Kimi Antonelli, líder do campeonato mundial pela Mercedes, ficando em quinto, 0s769 mais lento que Leclerc.
No entanto, o italiano teve alguns problemas com a unidade de potência e não completou uma volta com pneus macios.
A sessão desta sexta-feira (1º) foi estendida em meia hora em relação aos 60 minutos habituais para dar às equipes mais tempo de pista após as revisões das regras e devido ao intervalo prolongado causado pelas corridas de abril no Bahrein e na Arábia Saudita, que foram canceladas devido à guerra do Irã.
A qualificação para o sprint de sábado (2), que vale pontos, acontece nesta sexta-feira (1º).
George Russell foi o sexto mais rápido com a Mercedes, mas também teve um problema no motor; com o atual campeão da McLaren, Lando Norris, em sétimo.
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