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Esportes

Lesionado, Neymar não joga amistosos e deve perder estreia na Copa

Exames identificaram lesão muscular grau 2 na panturrilha do atacante
Rodrigo Viga Gaier e Fernando Kallas*
Publicado em 28/05/2026 - 12:17
Rio de Janeiro
Neymar é convovado para Copa do Mundo 18 de maio de 2026 REUTERS/Ricardo Moraes
© REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução
Reuters

O atacante Neymar vai precisar de duas a três semanas para se recuperar de uma lesão na panturrilha e está fora de amistosos do Brasil e provavelmente da estreia na Copa do Mundo, disse o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, nesta quinta-feira (28).

Neymar fez um exame na véspera em um clínica em Teresópolis (RJ) para avaliar a gravidade da lesão.

“Neymar se apresentou na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminou com uma ressonância magnética apontando uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema”, afirmou Lasmar a jornalistas. "A expectativa é que de duas a três semanas ele estará liberado", completou.

Desta forma, ele ficará de fora dos amistosos contra Panamá, no domingo, no Maracanã, e no dia 6 contra o Egito, nos EUA.

A estreia do Brasil na Copa é contra Marrocos, no dia 13 de junho. A seleção está no Grupo C, que também tem Haiti e Escócia.

O técnico Carlo Ancelotti já não contava com os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, nem com o atacante Gabriel Martinelli para o jogo de domingo (31), devido à participação deles na final da Liga dos Campeões no fim de semana entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

Neymar foi convocado pela primeira vez por Ancelotti justamente na lista final para a Copa do Mundo.

O retorno do atacante à seleção gerou grande expectativa, depois de uma temporada em que ele sofreu com lesões no Santos.

Em entrevista à Reuters neste mês, Ancelotti afirmou que Neymar não receberia tratamento especial e que sua presença na equipe seria baseada estritamente em sua condição física e desempenho.

Por enquanto, o Brasil precisa se preparar sem ele.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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