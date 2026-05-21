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Libertadores: Pedro decide e Flamengo está nas oitavas de final

Argentino Vegetti garante vitória do Cerro sobre o Palmeiras
Agência Brasil
Publicado em 21/05/2026 - 00:07
Rio de Janeiro
flamengo, estudiantes, libertadores
© Reuters/Ricardo Moraes/Direitos Reservados

O atacante Pedro marcou o gol da vitória de 1 a 0 do Flamengo sobre o Estudiantes (Argentina), na noite desta quarta-feira (20) no estádio do Maracanã. Com este resultado o time da Gávea se garantiu, de forma antecipada, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Rádio Nacional transmitiu o jogo ao vivo.

Com os três pontos conquistados em casa, o Rubro-Negro da Gávea chegou ao total de dez, não podendo mais ser ultrapassado pelos argentinos, que ocupam a terceira posição do Grupo A com seis pontos. O detalhe é que o Flamengo ainda pode receber mais três pontos, referentes ao jogo diante do Independiente Medellín (Colômbia), que foi cancelado por causa de atos de vandalismo de torcedores da equipe colombiana.

A partida disputada nesta quarta no estádio do Maracanã foi marcada pelo equilíbrio. Apesar do apoio de sua apaixonada torcida, o time da Gávea encontrou muitas dificuldades de criar oportunidades de marcar diante de um Estudiantes que se arriscava muito ao marcar de forma adiantada.

Com isso, as melhores oportunidades da equipe comandada pelo técnico português Leonardo surgiram apenas após o intervalo. E foi no segundo tempo, aos 19 minutos, que Pedro marcou o gol da vitória. O centroavante do Rubro-Negro aproveitou rebote dado pelo goleiro Muslera para dominar com a perna direita e chutar com a esquerda para o fundo do gol.

A partir daí o Flamengo melhorou ainda mais, e ficou muito perto de ampliar. Mas o placar permaneceu sem novas alterações até o apito final.

Palmeiras perde

Quem ainda busca a presença nas oitavas de final da Libertadores é o Palmeiras, que, jogando em sua casa, foi superado pelo Cerro Porteño (Paraguai) pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante argentino Pablo Vegetti.

Com o revés em casa o Verdão ocupa a vice-liderança do Grupo F com oito pontos. A liderança é dos paraguaios, que já conquistaram dez pontos.

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Edição:
Fábio Lisboa
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