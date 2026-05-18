logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Lista dos convocados para a Copa será revelada nesta segunda-feira

TV Brasil transmite o anúncio da convocação a partir de 16h55
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 18/05/2026 - 11:37
São Paulo
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

Os 26 jogadores que terão a missão de buscar o sexto título de Copa do Mundo da seleção brasileira masculina de futebol serão conhecidos nesta segunda-feira (18). O técnico Carlo Ancelotti anuncia a lista de convocados para a competição - que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá - em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que começa às 17h (horário de Brasília).

A TV Brasil exibe a convocação ao vivo, a partir das 16h55, no Stadium Copa, edição especial do Stadium, programa esportivo diário da emissora pública.

A apresentadora Marília Arrigoni comanda a transmissão no estúdio, ao lado dos comentaristas Rachel Motta e Sergio du Bocage e do ex-lateral-esquerdo Gilberto, que defendeu a seleção brasileira nas Copas de 2006 e 2010. Já no Museu do Amanhã, Marcelo Smigol e Igor Santos trazem entrevistas, bastidores e a repercussão da coletiva de Ancelotti.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Lista de Ancelotti

A expectativa maior está na presença ou não de Neymar na seleção que vai disputar a Copa do Mundo 2026. O atacante do Santos, maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos considerados oficiais, com 79 gols em 125 partidas, não defende a Amarelinha desde outubro de 2023, quando atuou na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa. O camisa 10 rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo.

Neymar está na pré-lista com 55 jogadores enviada à Federação Internacional de Futebol (Fifa). Entre os "favoritos", despontam quatro nomes presentes em todas as convocações de Ancelotti: o goleiro Bento, do Al-Nassr (Arábia Saudita); o lateral Wesley, da Roma (Itália), o volante Casemiro e o atacante Matheus Cunha, ambos do Manchester United (Inglaterra).

Considerando somente Copas do Mundo, o Botafogo deve seguir como clube com mais jogadores chamados à seleção brasileira. Entre 1930 e 2022, foram 47 convocações de atletas do Glorioso para Mundiais - o volante Danilo, presente na última lista de Ancelotti, pode estender a estatística.

O São Paulo aparece na sequência, com 46 nomes, seguido por Vasco e Flamengo (ambos com 35). O Rubro-Negro, que teve jogadores como o zagueiro Léo Pereira e o lateral Danilo chamados recentemente, pode se isolar na terceira colocação. Entre os estrangeiros, o Real Madrid lidera com 13 representantes, com o também espanhol Barcelona logo atrás, com 11.

 

Relacionadas
Soccer Football - Brasileiro Championship - Santos v Coritiba - Neo Quimica Arena, Sao Paulo, Brazil - May 17, 2026 Santos' Neymar in action with Coritiba's Joaquin Lavega REUTERS/Jean Carniel
Coritiba ofusca festa para Neymar e derrota Santos pelo Brasileirão
São Paulo (SP), 15/05/2026 - Comentaristas do programa da TV Brasil, Stadium Copa. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
TV Brasil: Stadium Copa acompanha convocação para o Mundial, ao vivo
Feira de Santana (BA), 16/05/2026 - Lance de jogo entre Bahia e Inter válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.Foto: Letícia Martins/EC Bahia
Bahia decide no 1º tempo e vence o Inter pelo Brasileirão Feminino
Edição:
Amanda Cieglinski
Copa do Mundo 2026 seleção brasileira Neymar Carlos Ancelotti convocação
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
01/06/2023 - Brasília - Concessionárias registram queda na venda de carros usados depois da redução do IPI para veículos novos. Foto feita em 26 de Dezembro de 2008 Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo
Economia Financiamento de carros e motos cresce 11,8% em abril, indica Trillia
seg, 18/05/2026 - 13:03
Brasília (DF), 18/05/2026 - Operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses. Justiça já bloqueou R$ 27,7 bilhões em bens de investigados Montagem EBC
Justiça Master: operação da PF contra fraude bilionária completa seis meses
seg, 18/05/2026 - 12:16
ancelotti, seleção brasileira, brasil, copa
Esportes Lista dos convocados para a Copa será revelada nesta segunda-feira
seg, 18/05/2026 - 11:37
streets of kamurocho, games, fliperama
Geral Plataformas de games podem ser usadas como incubadoras de cibercrimes
seg, 18/05/2026 - 11:05
Edifício - sede do Banco Central do Brasil no Setor Bancário Norte
Economia Mercado projeta inflação de 4,92% em 2026
seg, 18/05/2026 - 11:04
Brasília (DF), 31/08/2023 - Movimentação no prédio sede da Polícia Federal, que ouve Bolsonaro e mais sete envolvidos no caso da venda de joias. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos PF investiga passageiro chileno por ofensas racistas e homofóbicas
seg, 18/05/2026 - 10:32
Ver mais seta para baixo