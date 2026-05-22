Luisa Stefani vence e fica a 1 vitória do bicampeonato em Estrasburgo

Ao lado da canadense Dabrowski, ela decide título às 6h30 deste sábado
Agência Brasil
Publicado em 22/05/2026 - 17:49
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam à final do WTA de Estrasburgo - em 22/05/2026
© Divulgação/WTA/@wta_strasbourg

A tenista brasileira Luisa Stefani decide neste sábado (23) o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) – o primeiro foi conquistado com a ex-parceira Timea Babos (Hungria). A partir das 6h30 (horário de Brasília), a paulista número 9 no ranking, entra em quadra o lado da canadense Gabriela Dabrowski (6ª no ranking) contra a parceria da norte-americana Quinn Gleason (44ª) com a norueguesa Ulrikke Pia Eikeri (36ª). O torneio de Estrasburgo é preparatório para Roland Garros, Grand Slam parisiense que começa no próximo domingo (24).

Para chegar à final, a dupla Brasil-Canadá derrotou nesta sexta-feira (22) a parceria cazaque Anna Danilina, atual número 5 do mundo, com a russa Ekaterina Alexandrova (14ª).  Stefani e Dabrowski cravaram 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/4.

"Ótimo jogo, excelente performance no geral. Sabíamos que seria duro. Duas ótimas jogadoras, Alexandrova ótima simplista, Danilina também tendo um ano excelente. Entramos bem preparadas, seguramos os altos e baixos no primeiro set. Um segundo set muito bem administrado e mantendo as intenções boas para fechar em dois sets. Animada para a final amanhã. Vamos buscar mais um caneco", projetou a brasileira após a classificação à final.

A decisão neste sábado (23) será a primeira de Stefani e Dabrowski em quadra de saibro. A dupla é a terceira melhor da temporada. Este ano elas foram campeãs no WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes Unidos) e alcançaram as semifinais no Aberto da Austrália e dos WTAs de Miami (Estados Unidos) e de Doha (Catar).  Antes de retomarem a parceria em novembro do ano passado, a brasileira e a canadense já haviam faturado juntas os títulos de Montreal (Canadá) em 2021 e de Chennai (Índia) em 2022.

João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman
Atual número 30 do mundo, o carioca João Fonseca estreará em Roland Garros às 10h de domingo (23) contra o francês o francês Luka Pavlovic (240º no ranking mundial) - Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução

Estreia de João Fonseca em Roland Garros

Foi definido nesta sexta (22) a adversário de João Fonseca na estreia de Roland Garros. Será o francês Luka Pavlovic (240º no ranking mundial), que venceu a terceira rodada do qualificatório contra o norte-americano Darwin Blanch por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4). Após cinco tentativas, o Pavlovic disputará a chave principal pela primeira vez na carreira. 

Fonseca estreará como cabeça de chave em um Grand Slam no saibro parisiense. A estreia do carioca, número 30 do mundo, está programada para começar às 10h de domingo (24). 

