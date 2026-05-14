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Esportes

Madonna, Shakira e BTS farão show no intervalo da final da Copa

Evento em Nova Jersey (EUA) está programado para 19 de julho
Aadi Nair*
Publicado em 14/05/2026 - 12:57
Bengaluru (Índia)
Evento da Copa do Mundo de 2026 em Nova York 18 de maio de 2023 REUTERS/Brendan McDermid
© Reuters/Brendan McDermid/Proibida reprodução
Reuters

Madonna e Shakira se juntarão ao grupo de K-pop BTS para serem as atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, informou a Fifa nesta quinta-feira (14).

O cantor do Coldplay Chris Martin será o organizador do evento programado para 19 de julho, acrescentou a entidade.

"O show do intervalo da final da Copa do Mundo da Fifa 2026 será um momento verdadeiramente especial, reunindo música, futebol e um compromisso compartilhado para melhorar a vida das crianças em todo o mundo", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas redes sociais.

"Juntos, apoiaremos o Fundo de Educação para Cidadania Global da Fifa e ajudaremos a criar um maior acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo."

A Copa do Mundo com 48 equipes, co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, será realizada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio contará com 104 partidas, em comparação com as 64 anteriores, incluindo uma rodada eliminatória adicional.

A Copa do Mundo de Clubes do ano passado na América do Norte, que serviu como teste para a Copa do Mundo, também contou com um show no intervalo, incluindo apresentações da rapper norte-americana Doja Cat, do cantor colombiano J Balvin e da cantora nigeriana Tems.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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