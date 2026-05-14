Madonna, Shakira e BTS farão show no intervalo da final da Copa

Evento em Nova Jersey (EUA) está programado para 19 de julho

Madonna e Shakira se juntarão ao grupo de K-pop BTS para serem as atrações principais do primeiro show do intervalo da final da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, informou a Fifa nesta quinta-feira (14).

O cantor do Coldplay Chris Martin será o organizador do evento programado para 19 de julho, acrescentou a entidade.

"O show do intervalo da final da Copa do Mundo da Fifa 2026 será um momento verdadeiramente especial, reunindo música, futebol e um compromisso compartilhado para melhorar a vida das crianças em todo o mundo", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nas redes sociais.

"Juntos, apoiaremos o Fundo de Educação para Cidadania Global da Fifa e ajudaremos a criar um maior acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo."

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin!



A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

A Copa do Mundo com 48 equipes, co-organizada por Estados Unidos, Canadá e México, será realizada de 11 de junho a 19 de julho. O torneio contará com 104 partidas, em comparação com as 64 anteriores, incluindo uma rodada eliminatória adicional.

A Copa do Mundo de Clubes do ano passado na América do Norte, que serviu como teste para a Copa do Mundo, também contou com um show no intervalo, incluindo apresentações da rapper norte-americana Doja Cat, do cantor colombiano J Balvin e da cantora nigeriana Tems.

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