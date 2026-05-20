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Esportes

Marta volta à seleção feminina para 2 amistosos contra EUA no Brasil

Jogos ocorrerão nos dias 6 e 9 de junho em SP e CE, respectivamente
Agência Brasil
Publicado em 20/05/2026 - 14:16
Rio de Janeiro
Marta - camisa 10 - seleção brasileira feminina de futebol - amistoso contra o Japão - 02/06/2025
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A meio-campista Marta, de 40 anos, é a principal novidade na lista de 26 convocadas da seleção brasileira feminina de futebol anunciada nesta quarta-feira (20) pelo técnico Arthur Elias, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A equipe fará dois amistosos contra os Estados Unidos, atuais vice-líderes no ranking da Fifa, nos dias 6 e 9 de junho, em São Paulo e Ceará, respectivamente. Os jogos visam a preparação da seleção, número 6 no ranking, para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem no Brasil.

A última vez que Marta vestiu a Amarelinha foi em agosto do ano passado, quando a seleção foi campeã da Copa América, em Quito (Equador), após cobrança de pênaltis (5 a 4). Na ocasião, a camisa 10 foi decisiva na final contra a Colômbia. Ela deixou o banco de reservas nos acréscimos da etapa final e mudou a história do jogo: marcou o gol do empate em 3 a 3, que levou a partida para a prorrogação. Marta voltou a balançar a rede no primeiro tempo extra, mas a partida terminou em 5 a 5 – na sequência o título foi decidido nos pênaltis.

“É um retorno natural, [ela] jogou mais minutos pelo clube [Orlando Pride/EUA], tem sido decisiva. Ela teve um início de ano mais difícil, uma pré-temporada que não foi completa. Agora eu vejo ela pronta para nos ajudar. Tenho orgulho em poder contar com ela, e ela também poder passar a experiência dela para o grupo”, disse Elias sobre a meia-atacante do Orlando Pride (EUA).

Em abril do ano passado, a seleção de Arthur Elias arrancou uma vitória inédita sobre os Estados Unidos, por 2 a 1, na Califórnia. Foi a primeiro triunfo da história da Amarelinha na casa das adversárias. Na ocasião, as norte-americanas lideravam o ranking

O primeiro amistoso contra os EUA ocorrerá na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de junho (sábado), às 18h30 (horário de Brasília). Três dias depois as brasileiras voltam a enfrenar as norte-americanas na Arena Castelão, em Fortaleza, às 21h30.

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Convocadas

GOLEIRAS

Lelê - Corinthians

Lorena - Kansas City (EUA)

Kemelli - Fluminense

ZAGUEIRAS

Thais Ferreira - Corinthians

Isa Haas - América (MEX)

Tarciane - Lyon (FRA)

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Mariza - Tigres (MEX)

Rafaelle - Orlando Pride (EUA)

LATERAIS

Isabela - PSG (FRA)

Aline Gomes - Pachuca (MEX)

Raissa Bahia - Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Ary Borges - Angel City (EUA)

Yaya - PSG (FRA)

Kaylane - Flamengo

ATACANTES

Kerolin - Manchester City (ING)

Dudinha - San Diego (USA)

Gio - Atlético de Madrid (ESP)

Marta - Orlando Pride (EUA)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Taina Maranhão - Palmeiras

Gabi Portilho - San Diego (EUA)

Ludmila - San Diego (EUA)

Amanda Gutierres - Boston (EUA)

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Feminina amistosos Marta Estados Unidos Copa Feminina 2027 Convocação camisa 10 Arthur Elias
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