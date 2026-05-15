Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia

Outros seis brasileiros devem estrear na madrugada deste sábado
Publicado em 15/05/2026 - 13:55
GOLD COAST, QUEENSLAND, AUSTRALIA - MAY 3: Three-time WSL Champion Gabriel Medina of Brazil and Two-time WSL Champion Filipe Toledo of Brazil after surfing in Heat 7 of Round Three at the Bonsoy Gold Coast Pro on May 3, 2026 at Gold Coast, Queensland, Australia. (Photo by Andrew Shield/World Surf League)
O Brasil começou bem a nova etapa de Raglan (cidade da Nova Zelândia), incluída este ano na elite do circuito mundia de surfe, a World Surf League (WSL). Na madrugada desta sexta-feira (15) Gabriel Medina, Flipe Toledo e Alejo Muniz avançaram às oitavas de final nas ondas para o lado esquerdo da praia de Manu Bay. Outros seis brasileiros ainda estrearão em Raglan, a quarta etapa da WSL: Yago Dora, Samuel Pupo, Mateus Herdy, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Luana Silva. A janela da etapa neozelandesa vai até 25 de maio.

Estreando com a lycra amarela por liderar o ranking, o Medina foi o primeiro do país a se classificar ao vencer o havaiano Eli Hanneman, com somatório de 15.20 contra 10.06 do adversário. O duelo das nas oitavas será contra o compatriota Filipinho, bicampeão mundial. Os dois já se enfrentaram nesta temporada, na etapa de Gold Coast (Austrália). Na ocasião, Filipinho derrotou Medina.

Natural de Ubatuba (SP), Filipinho avançou às oitavas após duelo 100% brasileiro contra João Chianca, surfista de Saquarema (RJ). O paulista totalizou 15.66 contra 10.84 de Chumbinho.

Quem também foi bem no mar de Manu Bay foi Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, que eliminou o australiano George Pittar. Muniz somou 15.50 contra 14.84. O adversário nas oitavas será o indonésio Rio Waida.

Resultados da primeira fase masculina

Crosby Colapinto (EUA) 10.70 x 9.40 Jordy Smith (AFS)

Griffin Colapinto (EUA) 4.17 x 10.50 Alan Cleland (MEX)

Gabriel Medina (BRA) 15.20 x 10.06 Eli Hanneman (HAV)

Filipe Toledo (BRA) 15.66 x 10.84 João Chianca (BRA)

Jake Marshall (EUA) 11.46 x 11.97 Liam O`Brien (AUS)

Ethan Ewing (AUS) 10.00 x 14.33 Morgan Cibilic (AUS)

Connor O`Leary (JAP) 13.44 x 15.20 Rio Waida (INA)

George Pittar (AUS) 14.84 x 15.50 Alejo Muniz (BRA)

Demais estreias

Yago Dora (BRA) x Luke Thompson (AFS)

Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)

Samuel Pupo (BRA) x Cole Houshmand (EUA)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Mateus Herdy (BRA)

Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV)

Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS)

Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (HAV)

Miguel Pupo (BRA) x Callum Robson (AUS)

Oitavas de final masculinas

Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Filipe Toledo (BRA)

Liam O'Brien (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)

Rio Waida (INA) x Alejo Muniz (BRA)

Cláudia Soares Rodrigues
