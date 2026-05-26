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Esportes

Medvedev é eliminado por tenista convidado na estreia de Roland Garros

Número 8 do mundo foi superado por australiano, atual 97º no ranking
Shrivathsa Sridha*
Publicado em 26/05/2026 - 12:01
Bengaluru (Índia)
Daniil Medvedev no Aberto da França 26 de maio de 2026 REUTERS/Benoit Tessier
© REUTERS/Benoit Tessier/Proibida reprodução
Reuters

Daniil Medvedev não conseguiu evitar a armadilha da primeira rodada do Aberto da França e foi derrotado por 6/2, 1/6, 6/1, 1/6 e 6/4 pelo australiano Adam Walton, convidado da organização, nesta terça-feira (26), em uma partida marcada por fortes oscilações no saibro parisiense.

O ex-número um do mundo caiu no primeiro obstáculo em seis de suas nove participações anteriores no Grand Slam de quadra de saibro, destacando sua relação difícil com Roland Garros e a superfície mais lenta do esporte.

"É muito importante", disse Walton em entrevista na quadra, acrescentando que a vitória sobre Medvedev em Cincinnati no ano passado lhe deu confiança para repetir o feito.

"Eu sabia que podia fazer isso e acreditava, então estou feliz com meu desempenho. Estou muito animado agora."

Walton, número 97 do mundo, lutou bravamente no set decisivo, quebrando o saque do rival em 4]/4, antes de segurar com firmeza e, em seguida, eliminar Medvedev para obter uma vitória surpreendente.

"Estou muito cansado agora", acrescentou Walton.

"Foi uma partida com muitos altos e baixos. Comecei bem e senti que os altos e baixos da partida foram muito grandes hoje. Estou muito orgulhoso de meus esforços no quinto set, de ter saído de um break abaixo para conseguir a vitória."

O próximo adversário do jogador de 27 anos na segunda rodada será o norte-americano Zachary Svajda, que venceu o australiano Alexei Popyrin.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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