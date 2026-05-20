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Esportes

Meio-campista Fermín López desfalcará Espanha na Copa do Mundo

Jogador do Barça sofreu fratura no pé e terá de passar por cirurgia
Rohith Nair*
Publicado em 20/05/2026 - 12:33
Bengaluru (Índia)
Fermín López em aquecimento para jogo do Barcelona 2 de maio de 2026 REUTERS/Vincent West
© Reuters/Vincent West/proibida reprodução
Reuters

Fermín López, da Espanha, ficará de fora da Copa do Mundo no próximo mês, depois de confirmar na quarta-feira que a cirurgia em seu pé fraturado o deixa sem condições de disputar o torneio.

O meio-campista do Barcelona sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante a vitória em casa por 3 x 1 sobre o Real Betis no domingo, e o clube confirmou que ele precisaria de cirurgia.

"A operação correu muito bem e já estou ansioso para voltar mais forte, tanto física quanto mentalmente. A vida e o futebol podem ser cruéis quando você menos espera ou merece", escreveu López no Instagram.

"Mas você tem que aceitar que tudo isso faz parte da jornada. É um momento muito difícil para mim e mais um desafio na minha carreira que eu vou superar -- disso você pode ter certeza."

"Agora é hora de apoiar a seleção nacional e meus companheiros de equipe em casa", acrescentou.

López esperava fazer parte da equipe depois de uma temporada impressionante com o Barcelona, marcando 13 gols e dando 17 assistências em todas as competições, quando o clube venceu a LaLiga e a Supercopa da Espanha.

A Espanha, campeã europeia, começa sua campanha na Copa do Mundo em 15 de junho contra Cabo Verde, adversário do Grupo H, antes de enfrentar a Arábia Saudita e o Uruguai.

O técnico Luis de la Fuente deve anunciar sua convocação para a Copa do Mundo na segunda-feira (25) .

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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