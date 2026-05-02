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Esportes

Morre Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico

Italiano faturou quatro ouros e duas pratas em Londres 2012 e Rio 2016
Staff
Publicado em 02/05/2026 - 16:06
Lisboa
Alex Zanardi durante Jogos Paralímpicos Rio 2016
© Ricardo Moraes/Reuters/direitos reservados
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

O antigo piloto italiano de Fórmula 1 e campeão paralímpico de handbike Alex Zanardi morreu na noite sexta-feira, aos 59 anos, revelou a família nas redes sociais.

Zanardi, que atuou nos anos 1990 na Fórmula 1 em equipes como a Jordan, Minardi, Lotus e Williams, tendo ainda dois títulos na Fórmula Indy com a equipa Chip Ganassi (1997 e 1998), tornou-se um exemplo de superação, ao sobreviver a dois acidentes graves.

Em 2001, numa prova da categoria kart disputada na Alemanha, sofreu um acidente em pista que o fez perder as duas pernas, mas não desistiu e decidiu seguir uma carreira no esporte paralímpico em handbike (bicicletas adaptadas para serem pedaladas com as mãos).

Nesta modaliade conquistou vários títulos mundiais e recordes em maratonas, além de seis medalhas em Jogos Paralímpicos, com três em Londres2012 (duas de ouro e uma de prata) e três no Rio2016 (mais duas de ouro e uma de prata).

O antigo piloto voltou a sofrer um acidente grave em 19 de junho de 2020, quando, num evento solidário de handbike, perdeu o controle do seu veículo e bateu contra um caminhão que vinha em sentido contrário, tendo sido submetido a diversas cirurgias, antes de recuperar a consciência em janeiro de 2021.

“Alex morreu pacificamente e recebeu o afeto de todos os que lhe eram próximos", revelou um comunicado da família, sem revelar a causa da sua morte.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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