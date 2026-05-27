logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Neymar não treina em apresentação e preocupa a duas semanas da Copa

Com lesão na panturrilha, astro teve de fazer "exames complementares"
 Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 27/05/2026 - 20:02
São Paulo
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
© REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Neymar não participou do treino desta quarta-feira (27) à tarde na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). A primeira atividade da seleção brasileira convocada à Copa do Mundo, realizada após avaliações médicas, não foi aberta à imprensa.

Em nota, a entidade relatou que o atacante foi encaminhado a uma clínica local para fazer "exames complementares". Segundo o comunicado, "nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da seleção brasileira".

No último dia 17, após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o Santos divulgou que Neymar tinha sofrido uma "leve pancada na panturrilha direita", mas que ele estava "bem" e foi substituído "por um equívoco da equipe de arbitragem".

O camisa 10 estava fora de campo sendo atendido justamente na panturrilha quando houve a confusão que culminou na saída de campo do atacante.

Na noite da última terça-feira (26), Neymar acompanhou, de camarote, a vitória do Peixe sobre o Deportivo Cuenca (Equador), por 3 a 0, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela Copa Sul-Americana. Na chegada ao estádio, ele foi indagado por jornalistas sobre a panturrilha.

O atacante respondeu brevemente, dizendo que estava "inteira". Já o técnico do Alvinegro Praiano, Cuca, demonstrou otimismo quanto à presença do astro no Mundial.

"O Neymar está melhorando dia a dia. Ele se apresenta na CBF e lá é com o Rodrigo Lasmar [médico da seleção brasileira]. Deve faltar um pouquinho e lá ele termina esse pouco que falta", disse Cuca, em entrevista coletiva após o jogo de terça.

Preparação

O Brasil tem dois amistosos antes da Copa. No domingo (31), às 18h30 (horário de Brasília), o time de Carlo Ancelotti pega o Panamá no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já no próximo dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, o adversário será o Egito, às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland. A estreia no Mundial será em 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Relacionadas
Neymar Jr. has been named in Brazil’s squad for the 2026 FIFA World Cup, marking the fourth World Cup selection of his career after previous appearances in 2014, 2018 and 2022. The latest episode of his YouTube series captures the emotional hours surrounding Carlo Ancelotti’s squad announcement, following Neymar Jr. from Santos FC matchday preparations through to the moment he learns he will return to football’s biggest stage with Brazil. // Neymar Jr. and his wife, Bruna Biancardi, react during Brazil’s 2026 FIFA World Cup squad announcement at his home in Santos, Brazil on May 17, 2026. // Diego Sanches / Red Bull Content Pool
Confiante no hexa, Neymar projeta última Copa do Mundo da carreira
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Brasil contará na Copa com o maior artilheiro da sua história, Neymar
Edição:
Sabrina Craide
Copa do Mundo 2026 Neymar seleção brasileira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A Polícia Federal restituiu dois tocheiros sacros à Igreja da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia, do Rio de Janeiro/RJ.
Justiça PF recupera e devolve peças sacras levadas de igreja do Rio de Janeiro
qua, 27/05/2026 - 20:33
São Paulo (SP), 23/04/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Esquina Histórica - Av. São João x Av. Ipiranga. Foto: Edson Lopes Jr/Prefeitura SP
Justiça Justiça suspende construção da “Times Square paulistana"
qua, 27/05/2026 - 20:31
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Entregadores de aplicativos de delivery em greve fazem manifestação na frente a sede do iFood em Osasco. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Keeta e iFood podem receber multa milionária por ignorar transparência
qua, 27/05/2026 - 20:27
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia TCU cobra ajustes em plano de recuperação dos Correios
qua, 27/05/2026 - 20:07
São Paulo (SP), 27/05/2026 - Povos tradicionais lançam aliança inédita para defender a Mata Atlântica. Foto: Vinícius Carvalho/OTSS-Fiocruz
Meio Ambiente Povos tradicionais lançam aliança inédita para defender Mata Atlântica
qua, 27/05/2026 - 20:02
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil coach Carlo Ancelotti speaks to media ahead of the World Cup - Museu do Amanha, Rio de Janeiro, Brazil - May 18, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti names Santos' Neymar in his squad during the press conference REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Neymar não treina em apresentação e preocupa a duas semanas da Copa
qua, 27/05/2026 - 20:02
Ver mais seta para baixo