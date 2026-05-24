Palmeiras derrota Fla e amplia vantagem na liderança do Brasileiro

Com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras se aproveitou da vantagem numérica para superar o Flamengo pelo placar de 3 a 0 em pleno estádio do Maracanã, na noite deste sábado (23), para ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

Graças à vitória fora de casa, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 38 pontos, ampliando para sete pontos a sua diferença para o vice-líder da competição, que é o próprio Rubro-Negro da Gávea.

Nos primeiros minutos da partida, ainda com igualdade de jogadores de lado a lado, a equipe do português Leonardo Jardim foi melhor, dando muito trabalho ao goleiro Carlos Miguel. Mas, aos 20 minutos da etapa inicial, o colombiano Carrascal foi expulso após acertar o pé no rosto de Murilo em uma disputa de bola. A partir daí o Verdão assumiu os comandos das ações, e encontrou o caminho para construir a vitória.

O primeiro gol saiu aos 37 minutos, quando Allan tocou para Flaco López, que se livrou da marcação antes de bater para o fundo do gol defendido pelo argentino Rossi. Após o intervalo, aos 11, o Palmeiras chegou ao segundo com Allan. E aos 49 Paulinho aproveitou contra-ataque para sacramentar a vitória do Verdão.

Outros resultados:

São Paulo 1 x 1 Botafogo

Vitória 2 x 0 Internacional

Mirassol 1 x 0 Fluminense

Grêmio 3 x 2 Santos