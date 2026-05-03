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Praia Clube bate Minas e fatura título da Superliga Feminina de vôlei

Time de Uberlândia cravou 3 sets a 0 no arquirrival de Belo Horizonte
Agência Brasil
Publicado em 03/05/2026 - 17:39
Rio de Janeiro
Praia Clube derrota Minas por 3 sets a 0 e conquista Superliga Feminina de vôlei, em 03/05/2026
© Wander Roberto/Inovafoto/CBV/Direitos Reservados

O Dentil Praia Clube é o novo campeão da Superliga Feminina de vôlei 2025/2026. O clube de Uberlândia (MG) sobrou em quadra neste domingo (3) na final única contra o Gerdau Minas, de Belo Horizonte, no lotado Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Após seis derrotas este ano para o arquirrival, o Praia cravou 3 sets a 0 (parciais de 29/27, 25/21 e 25/13) e levantou a taça pela terceira vez na história do clube – as demais foram nas temporadas 2017/2018 e 2022/2023.

Eleita a melhor em quadra, com 14 pontos, a ponteira Michelle creditou a conquista do título à força mental da equipe, principalmente na reta final dos playoffs.

“É minha oitava temporada pelo Praia e eu ainda não havia sido campeã com essa equipe maravilhosa, que me trouxe de volta nesta temporada. Então não poderia ter sido mais perfeito”, disse a atleta. “Acho que o mais importante foi o trabalho mental que nós fizemos durante a temporada e durante essa reta final de playoffs, para que a gente não perdesse o foco e o nosso objetivo principal que era sair com a vitória. A gente sabia que seria um jogo difícil e que a gente ainda não tinha vencido a equipe do Minas. Então a gente trabalhou muito isso, para não carregar o peso do passado nesta final, para conquistar a vitória e fazer história”.

Quem também sobressaiu no Praia na final hoje foi a ponteira norte-americana Payton Caffrey, que converteu 15 pontos, o número mais alto na partida. A central e capitã Adenízia foi outro grande destaque do time: além dos 12 pontos anotados hoje, ela foi eleita a melhor jogadora da Superliga (Most Valious Player-MVP) e entrou na seleção do torneio como uma das melhores centrais.

O Praia Clube assegurou presença na final da Superliga com uma campanha aguerrida. Quarto colocado na primeira fase do torneio, o time de Uberlândia precisou disputar três jogos nos playoffs das quartas de final contra o Sesi Bauru e outros três nas semifinais contra o Sesc RJ Flamengo. No último de três jogos contra o time carioca, o Praia chegou a ficar em desvantagem por 11 a 8 no tie-break, mas reagiu, arrematando a vaga na final.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
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