Procuradoras de NY e New Jersey intimam Fifa sobre venda de ingressos

As procuradoras-gerais de Nova York e Nova Jersey disseram nesta quarta-feira (27) que emitiram uma intimação à Fifa sobre as práticas de venda de ingressos do órgão regulador do futebol, depois que reportagens da mídia levantaram preocupações sobre a localização dos assentos dos torcedores na próxima Copa do Mundo.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e a procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, disseram em um comunicado à imprensa que estão solicitando especificamente detalhes sobre as práticas de venda de ingressos para as oito partidas da Copa do Mundo que serão disputadas em Nova Jersey, incluindo a final de 19 de julho.

As procuradoras-gerais também disseram que alguns torcedores relataram que não receberam os ingressos na categoria pela qual pagaram. De acordo com o comunicado à imprensa, alguns torcedores que escolheram e pagaram por ingressos da Categoria 1, que eram as áreas mais próximas do campo, receberam assentos mais atrás, nas áreas da Categoria 2.

"Os nova-iorquinos esperam há anos que a Copa do Mundo chegue ao seu quintal e merecem uma chance justa de ter ingressos a preços acessíveis", disse James. "Ninguém deve ser manipulado para pagar preços altíssimos por assentos, e os torcedores devem poder confiar que os ingressos que comprarem serão os que receberão."

As procuradoras-gerais disseram que também investigarão os preços dos ingressos da Fifa para os jogos da Copa do Mundo de 2026, que, segundo elas, "excederam em muito" os de qualquer torneio anterior da Copa do Mundo.

"Ser honesto sobre a venda de ingressos não é complicado. Mas a Fifa transformou a compra de um ingresso para a Copa do Mundo em uma confusão, falsa escassez e preços impossivelmente altos - tudo às custas dos consumidores e dos trabalhadores de Nova Jersey", disse Davenport.

A Fifa não quis comentar.

A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho e será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

(Reportagem em parceria com David Ljunggren, em Ottawa (Canadá) e reportagem adicional de Frank Pingue e Julien Pretot)

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