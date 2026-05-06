PSG empata com Bayern e se garante na final da Liga dos Campeões

O atual campeão Paris Saint-Germain (França) empatou em 1 a 1 com o Bayern de Munique (Alemanha) nesta quarta-feira (6) para chegar à final da Liga dos Campeões, conquistando uma vitória agregada de 6 a 5 após um segundo jogo muito mais contido do que o primeiro.

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A equipe francesa enfrentará o Arsenal (Inglaterra) na final em 30 de maio, em Budapeste, depois que a vitória do clube londrino por 1 a 0 sobre o Atlético de Madri (Espanha) na última terça-feira (5) garantiu uma vitória agregada de 2 a 1.

O Bayern, que esperava chegar à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2020, viu suas esperanças da tríplice coroa serem frustradas e agora só pode acrescentar a Copa da Alemanha ao seu título da Bundesliga nesta temporada.

Com uma vantagem de 5 a 4 em um empolgante jogo de ida, o PSG teve um início perfeito quando Ousmane Dembélé, que marcou dois gols na semana passada, abriu o placar após uma grande jogada de Khvicha Kvaratskhelia logo aos 3 minutos. Dembélé e Kvaratskhelia marcaram dois gols cada no jogo de ida.

O Bayern aumentou a pressão quase que instantaneamente e chegou perto, mas Michael Olise e Luis Díaz por pouco não acertaram o alvo com chutes da entrada da área.

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Os alemães haviam encurralado seus adversários em seu próprio campo, mas o goleiro Manuel Neuer ainda teve de vir em seu socorro aos 33 minutos, defendendo a cabeçada de João Neves para manter o Bayern no jogo.

Seu colega do PSG, Matvei Safonov, respondeu com uma excelente defesa, impedindo o chute rasteiro de Jamal Musiala à queima-roupa um minuto antes do intervalo.

Após o intervalo, o jogo foi inicialmente de sentido único, com o PSG novamente recuado, mas ameaçando no contra-ataque.

Com os anfitriões, que precisavam de dois gols, cada vez mais desesperados, o PSG encontrou mais espaço no segundo tempo e chegou perto com Désiré Doué e Kvaratskhelia no final do jogo.

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O artilheiro do Bayern Harry Kane, que quase não havia tido chances, encontrou espaço suficiente para fazer o gol de empate nos acréscimos, marcando pelo sétimo jogo consecutivo na competição.

Mas seu 55º gol em todas as competições nesta temporada pelo Bayern veio tarde demais.

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