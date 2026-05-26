logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Roland Garros: Bia Haddad e Demoliner vencem estreias nas duplas

Outras três parcerias brasileiras disputarão 1ª rodada na quarta (26)
Agência Brasil
Publicado em 26/05/2026 - 17:34
Rio de Janeiro
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
© Reuters/David W Cerny/proibida reprodução

Primeiros brasileiros a estrearam no torneio de duplas de Roland Garros, em Paris (França), a paulista Beatriz Haddad Maia e o gaúcho Marcelo Demoliner venceram suas respectivas partidas e avançaram à segunda rodada. Nesta terça-feira (26), a parceria de Bia Haddad com a russa Liudmila Samsonova derrotou as favoritas Lyudmyla Kichenok (Ucrânia) e Desirae Krawczyk (Estados Unidos), cabeças de chave número 9. Triunfo importante para a brasileira, que no último domingo (24) se despediu precocemente da chave de simples após derrota para a britânica Francesca Jones por 2 sets a 1. 

Ao fim de 2h15min de embate, a dupla Brasil-Rússia ganhou por 2 sets a 1 com parciais de 7/5 2/6 6/2. As adversárias na próxima rodada serão as vencedoras do confronto entre as indonésias Janice Tjen e Aldila Sutjiadi contra a dupla da tcheca Marie Bouxková com a espanhola Sara Sorribes, que jogam na próxima quinta (28).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O dia também foi bom para a parceria do brasileiro Demoliner com o indiano Sriram Balaji. Eles despacharam a dupla do alemão Constantin Frantzen com o holandês Robin Haase com vitória por 2 sets a 1 (6/3, 4/6 e 6/3). Os rivais sairão do duelo desta quarta (27), a partir das 9h30 (horário de Brasília) entre os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner contra os cabeças de chave número 9 - Guido Andreozzi (Argentina) e Manuel Guinard (França).

O brasil conta com representantes em outras cinco duplas que estrearão na quarta (26) e na quinta (27). Veja programação ao fim do texto.

joão fonseca, tênis, roland garros
 O carioca João Fonseca, de 19 anos, encara o croata Dino Prizmic, de 20 anos, nesta quarta (27), a partir das 10h, pela segunda rodada da chave de simples de Roland Garros - Reuters/Benoit Tessier/Direitos Reservados

João Fonseca disputa 2ª rodada nesta quarta

Após uma estreia impecável, o carioca João Fonseca entra em quadra a partir das 10h desta quarta (27) pela segunda rodada da chave de simples de Roland Garros. Cabeça de chave número 28, o brasileiro de 19 anos terá pela frente o croata Dino Prizmic, de 20 anos, atual 72º colocado no ranking mundial. Prizmic eliminou na estreia o norte-americano Michael Zheng (146º) e desbancou recentemente o  número 5 do mundo, o norte-americano Ben Shelton (na segunda rodada do Masters 1000 de Madri) e o multicampeão sérvio Novak Djokovic (5º) na segunda rodada do Masters de Roma.

Estreias de brasileiros nas duplas

QUARTA-FEIRA (27)

Feminina

6h - Luisa Stefani e Gabriela Gabrowski (Canadá) x Maia Lumsden (Grã-Bretanha) e Isabelle Haverlag (Países Baixos);

Masculina

6h – Rafael Matos e Orlando Luz x André Göransson (Suécia) e Evan King (EUA);

6h – Fernando Romboli e John-Patrick Smith (Austrália) x Rabien Rebout (França) e Sadio Doumbia (França);

QUINTA (28)

Feminina

Sem horário definido – Ingrid Gamarra Martins e Solana Sierra (Argentina) x Alexandra Panova (Rússia) e Harriet Dart (Grã-Bretanha)

Masculina

Sem horário definido - Marcelo Melo e Andrés Molteni (Argentina) x Neal Skupski (Grã-Bretanha) e Christian Harrison (EUA)

Relacionadas
joão fonseca, tênis, roland garros
João Fonseca estreia com vitória no torneio de Roland Garros
Daniil Medvedev no Aberto da França 26 de maio de 2026 REUTERS/Benoit Tessier
Medvedev é eliminado por tenista convidado na estreia de Roland Garros
Copa do Brasil, troféu
Definidos os duelos da oitavas da Copa do Brasil, com clássico no RJ
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Roland Garros duplas Beatriz Haddad Maia Paulista Marcelo Demoliner gaúcho João Fonseca Aberto da França
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 22/05/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o convidado do programa Sem Censura, nos estudios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Edição especial com Lula dobra audiência do Sem Censura na TV Brasil
ter, 26/05/2026 - 18:30
São Paulo (SP), 10/08/2023 - Cursinho Popular Ivone Lara de preparação para concursos públicos em Itaquera, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação MEC contempla 504 cursinhos populares com benefícios de rede nacional
ter, 26/05/2026 - 18:30
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia A três dias do prazo, quase 10 milhões não enviaram declaração do IR
ter, 26/05/2026 - 18:25
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília, ao fundo o prédio do Congresso Nacional . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
Política Acordo evita uso do Fundo Social para socorro ao agronegócio
ter, 26/05/2026 - 17:54
Tennis - Billie Jean King Cup Qualifiers - Group B - Czech Republic v Brazil - Rt Torax Arena, Ostrava, Czech Republic - April 10, 2025 Brazil's Beatriz Haddad Maia reacts during her match against Czech Republic's Linda Noskova REUTERS/David W Cerny
Esportes Roland Garros: Bia Haddad e Demoliner vencem estreias nas duplas
ter, 26/05/2026 - 17:34
Rio de Janeiro (RJ) 13/05/2025 - Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ. Foto: PMERJ/Divulgação
Geral Cinco pessoas morrem em operação contra o tráfico de drogas no Rio
ter, 26/05/2026 - 17:11
Ver mais seta para baixo