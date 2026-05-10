Esportes
Sada Cruzeiro vence Vôlei Renata e é decacampeão da Superliga
Mineiros ganham título com 3 sets a 0 em São Paulo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 10/05/2026 - 18:52
São Paulo
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O Sada Cruzeiro conquistou o título da Superliga 2025/2026. A conquista da equipe mineira foi confirmada na manhã deste domingo (10), no ginásio do Ibirapuera em São Paulo.
O time venceu o Vôlei Renata Campinas por três sets a zero (25 a 14, 27 a 25 e 25 a 21). Esse foi o décimo título brasileiro para o Sada Cruzeiro.
Esta foi a quarta final entre os dois rivais em um ano. O Sada Cruzeiro venceu a Superliga masculina anterior e o Vôlei Renata foi campeão do Sul-Americano de clubes e da Copa Brasil.
O maior pontuador do jogo (com 18 pontos) e eleito para o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra foi o oposto Oppenkoski.
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