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Esportes

Santos faz 2 a 0 no Fluminense fora de casa pelo Brasileiro Feminino

Evelin e Laryh marcam e Sereias da Vila encerram jejum de vitórias
Juliano Justo – repórter da EBC
Publicado em 09/05/2026 - 18:58
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Rio de Janeiro - 09/05/2026 - Fluminense X Santos - Campeonato Brasileiro feminino A1 - 09/05/2026 - Estádio Luso Brasileiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. FOTO: MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
© MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.

Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1, o Santos venceu o Fluminense por 2 a 0 na tarde deste sábado (9).

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, as Sereias da Vila marcaram com Evelin Bonifácio, de cabeça, aos 7 minutos do segundo tempo e com Laryh, de vôlei, aos 45 minutos da etapa final.  

A vitória deixou o time paulista com 14 pontos, se mantendo na 11ª colocação. O Tricolor Carioca, na nona posição, segue com 15 pontos e pode perder posição na rodada.

Além de superar o rival fora de casa e se aproximar da zona de classificação, o resultado também fez com que as Sereias da Vila voltassem a vencer depois de um jejum de sete partidas e iniciassem uma tentativa de recuperação com o novo técnico Marcelo Frigerio, que assumiu o cargo após a demissão de Caio Couto no final de abril.

O Fluminense joga novamente na próxima sexta-feira (15), às 21h, enfrentando o Flamengo, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Santos, pelo Paulistão feminino, na quinta-feira (14), enfrenta o Palmeiras. No torneio nacional, as Sereias da Vila jogam em casa contra o Bragantino no domingo (17).

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Edição:
Denise Griesinger
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